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Η μεγάλη επιστροφή του Ροναλντίνιο: Ο Βραζιλιάνος «μάγος» πάτησε ξανά χορτάρι στα 46 του στο ματς της Ραβένα με τη Φορλί, βίντεο και φωτογραφίες
Η μεγάλη επιστροφή του Ροναλντίνιο: Ο Βραζιλιάνος «μάγος» πάτησε ξανά χορτάρι στα 46 του στο ματς της Ραβένα με τη Φορλί, βίντεο και φωτογραφίες
Έντεκα χρόνια μετά το «αντίο» του, ο Ροναλντίνιο αγωνίστηκε για μια τελευταία φορά με τη φανέλα της Ραβένα, στην οποία έχει αποκτήσει μετοχές - Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο μέσα σε αποθέωση
Η 15η Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να μείνει χαραγμένη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους ενός θρύλου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φιλάθλους.
Ο λόγος για τον Ροναλντίνιο, ο οποίος έκανε την επανεμφάνισή του με τη φανέλα της Ραβένα, συλλόγου στον οποίο συμμετέχει και ως μέτοχος.
Ο 46χρονος πλέον Βραζιλιάνος συμπεριλήφθηκε στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας για την αναμέτρηση απέναντι στη Φορλί, στο πλαίσιο της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους.
Μάλιστα, πριν από τη μεγάλη επιστροφή του, ο «Ρόνι» είχε στείλει το δικό του μήνυμα, εκφράζοντας την επιθυμία του να πετύχει ένα γκολ απέναντι στη Φορλί, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα είχε ξεχωριστή σημασία, θυμίζοντάς του εκείνο που είχε σημειώσει κόντρα στην Ίντερ.
Ο λόγος για τον Ροναλντίνιο, ο οποίος έκανε την επανεμφάνισή του με τη φανέλα της Ραβένα, συλλόγου στον οποίο συμμετέχει και ως μέτοχος.
Ο 46χρονος πλέον Βραζιλιάνος συμπεριλήφθηκε στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας για την αναμέτρηση απέναντι στη Φορλί, στο πλαίσιο της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους.
Μάλιστα, πριν από τη μεγάλη επιστροφή του, ο «Ρόνι» είχε στείλει το δικό του μήνυμα, εκφράζοντας την επιθυμία του να πετύχει ένα γκολ απέναντι στη Φορλί, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα είχε ξεχωριστή σημασία, θυμίζοντάς του εκείνο που είχε σημειώσει κόντρα στην Ίντερ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βραζιλιάνος θρύλος είχε θέσει έναν ιδιαίτερο προσωπικό στόχο: να φτάσει τα 300 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα.
Ο Ροναλντίνιο είχε σταματήσει στα 299 τέρματα, όταν το 2015 αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, τελικά έγινε αλλαγή και δεν το κατάφερε.
Στο γήπεδο βρέθηκε και ο πολύ καλός του φίλος, Ντίντα με τον οποίο κατέκτησε το Μουντιάλ του 2002 και ήταν συμπαίκτες στη Μίλαν.
Οι συμπαίκτες του στη Ραβένα προσπάθησαν να τον βρουν με κάθε τρόπο στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όταν ακουμπούσε τη μπάλα ο κόσμος αποθέωνε.
Ο Ρόνι μας χάρισε μερικές στιγμές μαγείας καθώς άγγιξε την ασίστ αλλά ο συμπαίκτης του αστόχισε.
Τελικά η Ραβένα κατάφερε να πετύχει γκολ με όμορφο σουτ του Ντονάτι από μακριά.
Με τη λήξη του ημιχρόνου, ο Βραζιλιάνος άρχισε να χαιρετάει τον κόσμο με το πλατύ χαμόγελο που ήταν πάντοτε του σήμα κατατεθέν του.
Στο γήπεδο μπήκε και ο Ντίντα για να τον αγκαλιάσει, ενώ στη συνέχεια αποθέωθηκε από όλο το γήπεδο με τον ίδιο να δακρύζει.
It is time for Ronaldinho's return! 💥 Watch the match LIVE here: https://t.co/pEGWBQw8Nl https://t.co/XFpjsf45vG— Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026
Ο Ροναλντίνιο είχε σταματήσει στα 299 τέρματα, όταν το 2015 αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, τελικά έγινε αλλαγή και δεν το κατάφερε.
Στο γήπεδο βρέθηκε και ο πολύ καλός του φίλος, Ντίντα με τον οποίο κατέκτησε το Μουντιάλ του 2002 και ήταν συμπαίκτες στη Μίλαν.
Οι συμπαίκτες του στη Ραβένα προσπάθησαν να τον βρουν με κάθε τρόπο στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όταν ακουμπούσε τη μπάλα ο κόσμος αποθέωνε.
Ο Ρόνι μας χάρισε μερικές στιγμές μαγείας καθώς άγγιξε την ασίστ αλλά ο συμπαίκτης του αστόχισε.
Τελικά η Ραβένα κατάφερε να πετύχει γκολ με όμορφο σουτ του Ντονάτι από μακριά.
Με τη λήξη του ημιχρόνου, ο Βραζιλιάνος άρχισε να χαιρετάει τον κόσμο με το πλατύ χαμόγελο που ήταν πάντοτε του σήμα κατατεθέν του.
Στο γήπεδο μπήκε και ο Ντίντα για να τον αγκαλιάσει, ενώ στη συνέχεια αποθέωθηκε από όλο το γήπεδο με τον ίδιο να δακρύζει.
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