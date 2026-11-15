Η μεγάλη επιστροφή του Ροναλντίνιο: Ο Βραζιλιάνος «μάγος» πάτησε ξανά χορτάρι στα 46 του στο ματς της Ραβένα με τη Φορλί, βίντεο και φωτογραφίες

It is time for Ronaldinho's return! 💥 Watch the match LIVE here: https://t.co/pEGWBQw8Nl https://t.co/XFpjsf45vG — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βραζιλιάνος θρύλος είχε θέσει έναν ιδιαίτερο προσωπικό στόχο: να φτάσει τα 300 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα.Ο Ροναλντίνιο είχε σταματήσει στα 299 τέρματα, όταν το 2015 αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, τελικά έγινε αλλαγή και δεν το κατάφερε.Στο γήπεδο βρέθηκε και ο πολύ καλός του φίλος, Ντίντα με τον οποίο κατέκτησε το Μουντιάλ του 2002 και ήταν συμπαίκτες στη Μίλαν.Οι συμπαίκτες του στη Ραβένα προσπάθησαν να τον βρουν με κάθε τρόπο στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όταν ακουμπούσε τη μπάλα ο κόσμος αποθέωνε.Ο Ρόνι μας χάρισε μερικές στιγμές μαγείας καθώς άγγιξε την ασίστ αλλά ο συμπαίκτης του αστόχισε.Τελικά η Ραβένα κατάφερε να πετύχει γκολ με όμορφο σουτ του Ντονάτι από μακριά.Με τη λήξη του ημιχρόνου, ο Βραζιλιάνος άρχισε να χαιρετάει τον κόσμο με το πλατύ χαμόγελο που ήταν πάντοτε του σήμα κατατεθέν του.Στο γήπεδο μπήκε και ο Ντίντα για να τον αγκαλιάσει, ενώ στη συνέχεια αποθέωθηκε από όλο το γήπεδο με τον ίδιο να δακρύζει.