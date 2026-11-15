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Σχολείο για Άγιους Βασίληδες στο Λονδίνο: Μαθαίνουν νοηματική και πώς να απαντούν στις δύσκολες ερωτήσεις των παιδιών
Σχολείο για Άγιους Βασίληδες στο Λονδίνο: Μαθαίνουν νοηματική και πώς να απαντούν στις δύσκολες ερωτήσεις των παιδιών
Δεκάδες άνθρωποι που υποδύονται τον Άγιο Βασίλη παρακολούθησαν ειδικό σεμινάριο στο νότιο Λονδίνο, ενόψει Χριστουγέννων – Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται οι νέες τάσεις στα παιχνίδια και η διαχείριση ευαίσθητων οικογενειακών θεμάτων
Στα θρανία επέστρεψαν δεκάδες Άγιοι Βασίληδες στο Λονδίνο, συμμετέχοντας σε ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο ενόψει των Χριστουγέννων, με στόχο να προετοιμαστούν για τις συναντήσεις τους με τα παιδιά και τις απρόβλεπτες ερωτήσεις που μπορεί να δεχθούν.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο νότιο Λονδίνο, με τους συμμετέχοντες να αφήνουν προσωρινά τα χριστουγεννιάτικα σκηνικά και να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες, φορώντας τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές τους.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Άγιοι Βασίληδες εξασκήθηκαν στη νοηματική γλώσσα, μαθαίνοντας να αποδίδουν την ευχή «Καλά Χριστούγεννα», ενημερώθηκαν για τις τελευταίες τάσεις στα παιχνίδια και προετοιμάστηκαν για τις δύσκολες ή απρόσμενες ερωτήσεις των μικρών επισκεπτών.
Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ministry of Fun και το Santa School συμπληρώνει φέτος 28 χρόνια λειτουργίας. Σκοπός του είναι να προετοιμάζει τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τον Άγιο Βασίλη σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να αντιδρούν όταν ένα παιδί εκφράζει την επιθυμία να ξανασμίξουν οι χωρισμένοι γονείς του ή όταν εύχεται να αναρρώσει ένας άρρωστος συγγενής του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση και η προσεκτική ακρόαση θεωρούνται σημαντικότερες από οποιαδήποτε υπόσχεση.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σύμφωνα με το Euronews, παρουσιάστηκε και η ετήσια έκθεση «State of Santa» του Ministry of Fun, η οποία καταγράφει τις αλλαγές στις χριστουγεννιάτικες συνήθειες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κρατήσεις για την κυρία Κλάους έχουν αυξηθεί κατά 32%, ενώ το 60% των παιδιών εξακολουθούν να στέλνουν χειρόγραφα γράμματα στον Άγιο Βασίλη.
Παράλληλα, τα παραδοσιακά γλυκά mince pies παραμένουν η δημοφιλέστερη επιλογή για την Παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς βρίσκονται στο 77% των πιάτων. Η κομπούτσα, ωστόσο, κάνει την εμφάνισή της στο 2% των χριστουγεννιάτικων τραπεζιών.
Η έκθεση αποκαλύπτει ακόμη ότι μια τυπική συνάντηση ενός παιδιού με τον Άγιο Βασίλη διαρκεί μόλις 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, γεγονός που καθιστά ακόμη μεγαλύτερη την πρόκληση για τους επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται μέσα σε ελάχιστο χρόνο να δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.
Για τους πιο έμπειρους Άγιους Βασίληδες, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γνωρίζουν τα δημοφιλέστερα παιχνίδια, αλλά κυρίως να κάνουν κάθε παιδί να αισθάνεται ότι το ακούν, διατηρώντας ζωντανή τη μαγεία των Χριστουγέννων.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο νότιο Λονδίνο, με τους συμμετέχοντες να αφήνουν προσωρινά τα χριστουγεννιάτικα σκηνικά και να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες, φορώντας τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές τους.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Άγιοι Βασίληδες εξασκήθηκαν στη νοηματική γλώσσα, μαθαίνοντας να αποδίδουν την ευχή «Καλά Χριστούγεννα», ενημερώθηκαν για τις τελευταίες τάσεις στα παιχνίδια και προετοιμάστηκαν για τις δύσκολες ή απρόσμενες ερωτήσεις των μικρών επισκεπτών.
Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ministry of Fun και το Santa School συμπληρώνει φέτος 28 χρόνια λειτουργίας. Σκοπός του είναι να προετοιμάζει τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τον Άγιο Βασίλη σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να αντιδρούν όταν ένα παιδί εκφράζει την επιθυμία να ξανασμίξουν οι χωρισμένοι γονείς του ή όταν εύχεται να αναρρώσει ένας άρρωστος συγγενής του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση και η προσεκτική ακρόαση θεωρούνται σημαντικότερες από οποιαδήποτε υπόσχεση.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σύμφωνα με το Euronews, παρουσιάστηκε και η ετήσια έκθεση «State of Santa» του Ministry of Fun, η οποία καταγράφει τις αλλαγές στις χριστουγεννιάτικες συνήθειες.
Τι δείχνει η έρευνα για τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κρατήσεις για την κυρία Κλάους έχουν αυξηθεί κατά 32%, ενώ το 60% των παιδιών εξακολουθούν να στέλνουν χειρόγραφα γράμματα στον Άγιο Βασίλη.
Παράλληλα, τα παραδοσιακά γλυκά mince pies παραμένουν η δημοφιλέστερη επιλογή για την Παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς βρίσκονται στο 77% των πιάτων. Η κομπούτσα, ωστόσο, κάνει την εμφάνισή της στο 2% των χριστουγεννιάτικων τραπεζιών.
Η έκθεση αποκαλύπτει ακόμη ότι μια τυπική συνάντηση ενός παιδιού με τον Άγιο Βασίλη διαρκεί μόλις 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, γεγονός που καθιστά ακόμη μεγαλύτερη την πρόκληση για τους επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται μέσα σε ελάχιστο χρόνο να δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.
Για τους πιο έμπειρους Άγιους Βασίληδες, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γνωρίζουν τα δημοφιλέστερα παιχνίδια, αλλά κυρίως να κάνουν κάθε παιδί να αισθάνεται ότι το ακούν, διατηρώντας ζωντανή τη μαγεία των Χριστουγέννων.
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