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Ισραηλινός κολυμβητής συνελήφθη αφού εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Ιορδανίας
Ισραηλινός κολυμβητής συνελήφθη αφού εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Ιορδανίας
Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, παρασύρθηκε από τον άνεμο ενώ έκανε paddleboard στον Κόλπο της Άκαμπα
Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν Ισραηλινό που κολύμπησε χθες στα ιορδανικά χωρικά ύδατα, σε ένα σπάνιο περιστατικό.
«Το Βασιλικό Ναυτικό της Ιορδανίας συνέλαβε το Σάββατο έναν Ισραηλινό υπήκοο, ο οποίος διείσδυσε δια θαλάσσης στα χωρικά ύδατα της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στρατιωτική πηγή εντός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του βασιλείου.
Ο άνδρας προσπαθούσε να φτάσει στην Ιορδανία «κολυμπώντας πριν "συλληφθεί" και παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη σύλληψη και τόνισε ότι εργάζεται για τον επαναπατρισμό του Ισραηλινού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF, ο πολίτης πέρασε διά θαλάσσης από την ισραηλινή επικράτεια στα ιορδανικά ύδατα και στη συνέχεια συνελήφθη από τις ιορδανικές δυνάμεις.
Όπως μετέδωσε η ισραηλινή εφημερίδα Maariv, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος έκανε paddleboard όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο και πέρασε κατά λάθος τα θαλάσσια σύνορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ισραηλινά σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού δεν πρόλαβαν να τον προσεγγίσουν πριν εισέλθει στα ιορδανικά χωρικά ύδατα.
Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες και την τοποθεσία αυτού του εξαιρετικά σπάνιου περιστατικού, παρόλο που οι δύο χώρες δεσμεύονται από συνθήκη ειρήνης από το 1994.
Οι δύο χώρες συναντώνται στο νοτιότερο σημείο τους στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία σχηματίζει έναν κόλπο κοντά στην ιορδανική πόλη Άκαμπα, περίπου τρία χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ.
Το 2020, το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας της Ιορδανίας καταδίκασε έναν Ισραηλινό σε τέσσερις μήνες φυλάκιση για «παράνομη είσοδο» στο βασίλειο και «κατοχή ναρκωτικών».
Είχε διασχίσει τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας βορειότερα με τα πόδια πριν συλληφθεί από τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις.
«Το Βασιλικό Ναυτικό της Ιορδανίας συνέλαβε το Σάββατο έναν Ισραηλινό υπήκοο, ο οποίος διείσδυσε δια θαλάσσης στα χωρικά ύδατα της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στρατιωτική πηγή εντός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του βασιλείου.
Ο άνδρας προσπαθούσε να φτάσει στην Ιορδανία «κολυμπώντας πριν "συλληφθεί" και παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη σύλληψη και τόνισε ότι εργάζεται για τον επαναπατρισμό του Ισραηλινού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF, ο πολίτης πέρασε διά θαλάσσης από την ισραηλινή επικράτεια στα ιορδανικά ύδατα και στη συνέχεια συνελήφθη από τις ιορδανικές δυνάμεις.
Όπως μετέδωσε η ισραηλινή εφημερίδα Maariv, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος έκανε paddleboard όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο και πέρασε κατά λάθος τα θαλάσσια σύνορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ισραηλινά σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού δεν πρόλαβαν να τον προσεγγίσουν πριν εισέλθει στα ιορδανικά χωρικά ύδατα.
Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες και την τοποθεσία αυτού του εξαιρετικά σπάνιου περιστατικού, παρόλο που οι δύο χώρες δεσμεύονται από συνθήκη ειρήνης από το 1994.
Οι δύο χώρες συναντώνται στο νοτιότερο σημείο τους στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία σχηματίζει έναν κόλπο κοντά στην ιορδανική πόλη Άκαμπα, περίπου τρία χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ.
Το 2020, το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας της Ιορδανίας καταδίκασε έναν Ισραηλινό σε τέσσερις μήνες φυλάκιση για «παράνομη είσοδο» στο βασίλειο και «κατοχή ναρκωτικών».
Είχε διασχίσει τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας βορειότερα με τα πόδια πριν συλληφθεί από τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις.
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