Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Μπαρτζώκας στο ματς κόντρα στον Άρη, βίντεο
Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Μπαρτζώκας στο ματς κόντρα στον Άρη, βίντεο
Ο κόουτς του Ολυμπιακού δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία και στο 5:49 για το τέλος της αναμέτρησης αποβλήθηκε
Πέφτουν κορμιά στο «Αλεξάνδρειο» στο ματς του Άρη με τον Ολυμπιακό με τους κίτρινους να βάζουν πολύ δύσκολα στους πρωταθλητές Ευρώπης.
Ο αγώνες είχε πολύ ένταση και από τους δύο πάγκους με τα νεύρα να είναι τεντωμένα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε στο 5:49 για το τέλος του αγώνα αφού δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.
Αρχικά ο Τζόζεφ δέχθηκε τεχνική ποινή καθώς διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ που δεν του δόθηκε. Στη συνέχεια ο Έλληνας κόουτς διαμαρτυρήθηκε για τη συγκεκριμένη φάση και αποβλήθηκε.
Ο αγώνες είχε πολύ ένταση και από τους δύο πάγκους με τα νεύρα να είναι τεντωμένα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε στο 5:49 για το τέλος του αγώνα αφού δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.
Αρχικά ο Τζόζεφ δέχθηκε τεχνική ποινή καθώς διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ που δεν του δόθηκε. Στη συνέχεια ο Έλληνας κόουτς διαμαρτυρήθηκε για τη συγκεκριμένη φάση και αποβλήθηκε.
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