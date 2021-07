«Led Zeppelin Symphonic»: Οι μεγάλες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος με συμφωνικό ήχο στο Ηρώδειο

Η μουσική και τα τραγούδια των εμβληματικών Led Zeppelin θα αντηχήσουν για δυο βραδιές κάτω από την Ακρόπολη. Εκεί, στο Ηρώδειο, θα φιλοξενηθούν, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, οι συναυλίες με τίτλο «Led Zeppelin Symphonic» που εστιάζουν στην συμφωνική εκδοχή των κομματιών του κορυφαίου σε πωλήσεις αλλά και παγκόσμια επιρροή συγκροτήματος.



Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους και μετά από το sold out στο εμβληματικό Palladium του West End στο Λονδίνο, το μουσικό αυτό σόου καταφθάνει και στην Ελλάδα προκειμένου να χαρίσει δύο αξέχαστες βραδιές στο ελληνικό κοινό.



Καταξιωμένοι μουσικοί και τραγουδιστές της βρετανικής σκηνής συνοδευόμενοι από το Σύνολο Ποικίλης Μουσικής Φιλαρμονίας Ορχήστρας Αθηνών, παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γκρουπ που έγραψε ιστορία και άνοιξε νέους μουσικούς δρόμους. Από το «Whole Lotta Love», το «Black Dog», και το «Kashmir», μέχρι το «Rock&Roll» , το «Dazed&Confused» και το ανεπανάληπτο «Stairway To Heaven».



Για πάνω από 50 χρόνια οι Led Zeppelin λατρεύονται από εκατομμύρια μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο. Το «Led Zeppelin Symphonic» είναι μια γνήσια και αυθεντική παρουσίαση της μουσικής του συγκροτήματος, με την προσθήκη συμφωνικής ορχήστρας, που δημιουργεί για τους fans των Zeppelin μια συναρπαστική εμπειρία που ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη.



Τρεις φανταστικοί ερμηνευτές της ροκ ενώνονται στη σκηνή μαζί με μια ροκ μπάντα που απαρτίζεται από σημαντικούς μουσικούς του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την καθοδήγηση του διάσημου κιθαρίστα Andy Jones και την συμμετοχή του θρυλικού drummer των «Thunder», Harry James.



Μαζί τους, κορυφαία Συμφωνική Ορχήστα, υπό την καθοδήγηση του γνωστού μας από το «Queen Symphonic» μαέστρου Richard Sidwell που μάγεψε και το ελληνικό κοινό, σε δύο sold out παραστάσεις στο Ηρώδειο.



Την ερμηνεία αναλαμβάνουν 3 σπουδαίοι τραγουδιστές της βρετανικής μουσικής σκηνής. O Peter Eldridge, γνωστός στο Αθηναϊκό κοινό από την περσινή sold-out επιτυχία του Queen Symhonic, ήταν από τους πρωταγωνιστές στο original Λονδρέζικο cast του «We Will Rock You». Ο Jesse Smith ήταν ο κεντρικός τραγουδιστής της καναδέζικης ροκ μπάντας CAUTERIZE, με πολλές cover ερμηνείες σε τραγούδια των Who και των Led Zeppelin, για τις οποίες, η φωνή του, έχει χαρακτηριστεί, ως όμοια με την φωνή του τραγουδιστή-θρύλου των Led Zeppelin, Robert Plant. Μαζί τους και η Mollie Marriott, που μοιράστηκε τη σκηνή με τον Robert Plant για μια συναυλία-εορτασμό των 80ων γενεθλίων του μπασίστα Bill Wyman, του ιδρυτή των Rolling Stones, στα τέλη του 2016!



Έχοντας λάβει όλα τα μέτρα για την υγειονομική προστασία των θεατών, ήρθε η ώρα να χαρούμε ξανά παραστάσεις σε αυτό το μοναδικό θέατρο κάτω από τον Παρθενώνα. Οι θέσεις του Ηρωδείου-συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Άνω Διαζώματος - είναι ΟΛΕΣ αριθμημένες, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις!



Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 32 ευρώ και προπωλούνται ΕΔΩ