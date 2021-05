Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Διαδικτυακή φέτος η «Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού»

Διαδικτυακά θα στηθεί, για πρώτη φορά φέτος, στις 20 Μαΐου στις 9 το βράδυ, η «

» που συνδέει τη

και το

μέσα μια σειρά απρόβλεπτων μουσικών συναντήσεων. Το φετινό πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιασεί από το

, περιλαμβάνει πέντε νέες αναθέσεις της Στέγης σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, σημαντικούς μουσικούς και σπουδαία μουσικά σύνολα.



Τη φετινή χρονιά, η εκδήλωση λαμβάνει έναν πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μια αχτίδα αισιοδοξίας μέσα στη μεταβατική περίοδο που βρισκόμαστε, γεφυρώνοντας το χάσμα της συναυλιακής πραγματικότητας της προ Covid-19 εποχής με την τωρινή. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται και πάλι ένα βήμα δημιουργίας σε νέους συνθέτες και μουσικούς, αναδεικνύοντας και υποστηρίζοντας έργα γεμάτα φαντασία και ενέργεια, τα οποία θα παρουσιαστούν σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Η «Γέφυρα» φέτος χτίζεται με πέντε αναθέσεις της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για έργα νέων συνθετών και συνθετριών, τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν και μεταδίδονται διαδικτυακά, χωρίς αντίτιμο και χρονικό περιορισμό.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση» του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου συνεργάζονται με τη Στέγη σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης και βιώνουν την ουσία αυτής της παραγωγής: αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα, έμπνευση, επαγγελματισμός, αλληλεπίδραση, ελευθερία έκφρασης. Οι δίαυλοι επικοινωνίας μένουν ανοιχτοί με εκπροσώπους από τα Τμήματα Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, το Τμήμα Επικοινωνίας, την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Στέγης και τους ίδιους τους καλλιτέχνες, για συνεχή ανατροφοδότηση, από κοινού εποπτεία και συντονισμό στην οργάνωση και την προώθηση των φετινών αναθέσεων.

Νίκη Κρασάκη: Buzzer (2021)

Trigger Happy: Μάνθος Κάρρας, Γιώργος Μιζήθρας, Γιώργος Σταυρίδης και Γιώργος Στενός (μουσικά αντικείμενα και παιχνίδια)

Βασιλική Λεγάκη: Sound Attractors (2021)

Noa Mick (σαξόφωνο), Θοδωρής Βαζάκας (κρουστά)

Ανθή Δαμβουνέλη: ΗαdεS (2021)

Εύα Σταύρου (φλάουτο), Θάλεια Παπαδοπούλου (πιάνο)

Νίκος Γαλενιανός: The forest that hears the field that sees (2021)

Μέλη του Τέτττιξ: Guido de Flaviis (σαξόφωνο), Σταμάτης Πασόπουλος (ακορντεόν), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο)

Αλέξανδρος Σπύρου: Trio (2021)