ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία το β’ τρίμηνο – Αλμα 6,1% στις επενδύσεις

Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2026 η οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,3% - Σε τριμηνιαία βάση οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 2,2%