Ο Μάτε Ρίματς πιστεύει στα θερμικά supercars

Ο επικεφαλής των Rimac και Bugatti βλέπει έναν κόσμο όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα κυριαρχούν στις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ στην κορυφή της αγοράς θα επιβιώνουν τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.Μιλώντας στο CNBC, ο Ρίματς υποστήριξε ότι η αγορά αυτοκινήτου οδηγείται σε έναν σαφή διαχωρισμό. Η πλειοψηφία των μοντέλων μαζικής παραγωγής θα είναι ηλεκτρικά, την ώρα που τα ακριβότερα και πιο exclusive θα επικεντρώνονται στη μηχανολογία, το συναίσθημα και την αποκλειστικότητα.Θέλοντας να δώσει ένα αντίστοιχο παράδειγμα ανέφερε τον κόσμο της ωρολογοποιίας. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κάνει την ακριβή μέτρηση του χρόνου σχεδόν αυτονόητη, όμως οι εύποροι αγοραστές εξακολουθούν να πληρώνουν σημαντικά χρηματικά ποσά για περίπλοκα, μηχανικά ρολόγια.«Στα περισσότερα μοντέλα θα κυριαρχήσουν τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Όμως, ανεβαίνοντας κατηγορίες, η τάση των θερμικών συνόλων θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμη, ακριβώς όπως συμβαίνει με τα ρολόγια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Βέβαια εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Το Rimac Nevera απέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ένα ηλεκτρικό hypercar μπορεί να αφήσει πίσω του σχεδόν οποιοδήποτε συμβατικό supercar, σε ότι αφορά τις επιδόσεις. Ωστόσο, η εμπορική του πορεία δεν ήταν ανάλογη. Και αυτή ακριβώς είναι η ουσία. Οι ακραίες επιδόσεις δεν αρκούν για να κάνουν ένα όχημα επιθυμητό από έναν πελάτη.Στο ίδιο μήκος κύματος δείχνει να κινείται και η Bugatti. Αρχικά τα στελέχη της εξέταζαν το ενδεχόμενο να εξελίξουν τον ηλεκτρικό διάδοχο της Chiron, τελικά όμως επέλεξαν έναν διαφορετικό δρόμο, με το λανσάρισμα της Tourbillon. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει ένα ατμοσφαιρικό V16 μοτέρ 8,3 λίτρων που αποδίδει 1.000 ίππους και με τη βοήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.800 ίππους.Και η επιστροφή στις μηχανικές αξίες δεν σταματά εκεί. Ο Rimac έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να προσφέρεται χειροκίνητο κιβώτιο σε μελλοντικά μοντέλα της Bugatti.Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της φιλοσοφίας του Ρίματς είναι ότι η απόλυτη απόδοση αρχίζει να χάνει τη σημασία της. Όταν ένα σχετικά προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να επιταχύνει ταχύτερα από ένα supercar που πριν από μια δεκαετία κόστιζε πολύ περισσότερο, η επιπλέον αύξηση κατά 100 ίππους, ή η βελτίωση μερικών δεκάτων του δευτερολέπτου για το «0-100 χλμ./ώρα» δύσκολα αποτελεί πραγματικό λόγο αγοράς.«Πλέον μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα κινεζικό μοντέλο, το οποίο είναι ταχύτερο από ένα supercar προηγούμενης δεκαετίας, με 50.000 ευρώ. Η απόδοση γίνεται πραγματικά δευτερεύουσα», εξήγησε ο Ρίματς.Και αυτό αλλάζει εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού, ιδίως για την κατηγορία των supercars. Όταν η ταχύτητα πλέον δεν είναι κάτι δύσκολο να επιτευχθεί, αυτό που απομένει είναι η αίσθηση, η μηχανολογία, η ιστορία και κυρίως η μοναδικότητα της κατασκευής.Οι πελάτες της Bugatti Tourbillon φαίνεται πως συμφωνούν. Και τα 250 αυτοκίνητα παραγωγής έχουν ήδη βρει αγοραστές, παρά την τιμή εκκίνησης που αγγίζει τα 4,5 εκατ. ευρώ.Και σαν να μην ήταν αρκετό αυτό, ο Ρίματς αποκαλύπτει ότι οι πελάτες της Bugatti δαπανούν κατά μέσο όρο, πέραν της απόκτησης του αυτοκινήτου, ένα άκρως σημαντικό ποσό, που μπορεί να φτάνει τις 700.000 ευρώ για εξατομίκευση.Οι τελευταίες one-off δημιουργίες της Bugatti, όπως η Destrier, πηγαίνουν αυτή τη λογική ακόμη παραπέρα. Οι εξαιρετικά εύποροι πελάτες δεν θέλουν απλώς ένα ακριβό αυτοκίνητο. Θέλουν ένα αντικείμενο που να έχει σχεδιαστεί γύρω από τους ίδιους και να μην μπορεί να μοιάζει με κανένα άλλο.