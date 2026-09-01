Η Hyundai διευρύνει την οικογένεια IONIQ

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Δύο νέα ηλεκτρικά SUV έχει στα σχέδιά της η Hyundai στοχεύοντας στην. Το πρώτο θα είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις οικογενειακές ανάγκες και θα τοποθετείται πάνω από το IONIQ 5. Πρόκειται για ένακαι δυνατότητα φιλοξενίας τρίτης σειράς.Η σχεδίασή του αναμένεται να είναι πιο «τετραγωνισμένη» από αυτή του IONIQ 5, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και ένα πιο πρακτικό εσωτερικό. Η Hyundai δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την ονομασία του, όμως όλα δείχνουν ότιΜε δεδομένο το μέγεθος και την κατηγορία του, το νέο SUV, προσφέροντας ιδιαίτερα γρήγορη φόρτιση. Θα διατίθεται με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ οι επιλογές μπαταριών και η αυτονομία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, για να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι στα νεότερα ηλεκτρικά SUV,Το IONIQ 7 θα είναι επίσης ένα από τα μοντέλα που θα εγκαινιάσουν τηενσωματώνοντας μεταξύ άλλων το νέο σύστημα infotainment Pleos, αλλά και στοιχεία από τη σχεδιαστική φιλοσοφία του IONIQ 3.Το δεύτερο νέο μοντέλο της Hyundaiκαι θα έχει αντίστοιχες διαστάσεις, όμως θα υιοθετεί τη μορφή ενός B-SUV, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας στη μεγαλύτερη ίσως κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς.Η επίσημη ονομασία του δεν έχει γίνει γνωστή, οπότε προς το παρόν. Σε σχέση με το IONIQ 3, θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον lifestyle χαρακτήρα, με πιο «τετραγωνισμένη» και SUV σχεδίαση, αντί για την έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά.Τα δύο μοντέλα, με τη Hyundai να υιοθετεί μια πιο χαλαρή φιλοσοφία, σε συνδυασμό με το σύστημα infotainment Pleos. Οι βασικές διαφορές θα εντοπίζονται στους διαθέσιμους χώρους, καθώς το IONIQ 4 αναμένεται να προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι των πίσω επιβατών, αλλά και μεγαλύτερο και πιο πρακτικό χώρο αποσκευών.Στα μηχανικά μέρη, το IONIQ 4 αναμένεται. Οι βασικές εκδόσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μπαταρίες 42 και 61 kWh και έναν τοποθετημένο στον εμπρός άξονα ηλεκτροκινητή.Ωστόσο, η μεγαλύτερη θέση του στην γκάμακαι τετρακίνηση, ιδιαίτερα εάν η Hyundai αποφασίσει να δημιουργήσει και ένα πιο σπορ IONIQ 4 που θα φέρει τον λογότυπο «N».