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Η Hyundai διευρύνει την οικογένεια IONIQ
Η Hyundai διευρύνει την οικογένεια IONIQ
Στην επέκταση της ηλεκτρικής γκάμας IONIQ με δύο SUV φαίνεται πως προσανατολίζεται η Hyundai.
Δύο νέα ηλεκτρικά SUV έχει στα σχέδιά της η Hyundai στοχεύοντας στην ενίσχυση της οικογένειας ηλεκτρικών μοντέλων IONIQ. Το πρώτο θα είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις οικογενειακές ανάγκες και θα τοποθετείται πάνω από το IONIQ 5. Πρόκειται για ένα οικογενειακό SUV με δύο σειρές καθισμάτων και δυνατότητα φιλοξενίας τρίτης σειράς.
Η σχεδίασή του αναμένεται να είναι πιο «τετραγωνισμένη» από αυτή του IONIQ 5, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και ένα πιο πρακτικό εσωτερικό. Η Hyundai δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την ονομασία του, όμως όλα δείχνουν ότι το IONIQ 7 θα ήταν μια λογική επιλογή.
Με δεδομένο το μέγεθος και την κατηγορία του, το νέο SUV αναμένεται να βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, προσφέροντας ιδιαίτερα γρήγορη φόρτιση. Θα διατίθεται με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ οι επιλογές μπαταριών και η αυτονομία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, για να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι στα νεότερα ηλεκτρικά SUV, η αυτονομία του θα πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον τα 640 χλμ.
Το IONIQ 7 θα είναι επίσης ένα από τα μοντέλα που θα εγκαινιάσουν τη νέα σχεδιαστική και ψηφιακή ταυτότητα της Hyundai, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων το νέο σύστημα infotainment Pleos, αλλά και στοιχεία από τη σχεδιαστική φιλοσοφία του IONIQ 3.
Το δεύτερο νέο μοντέλο της Hyundai θα τοποθετηθεί δίπλα στο IONIQ 3 και θα έχει αντίστοιχες διαστάσεις, όμως θα υιοθετεί τη μορφή ενός B-SUV, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας στη μεγαλύτερη ίσως κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς.
Η επίσημη ονομασία του δεν έχει γίνει γνωστή, οπότε προς το παρόν μπορούμε να το αποκαλούμε IONIQ 4. Σε σχέση με το IONIQ 3, θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον lifestyle χαρακτήρα, με πιο «τετραγωνισμένη» και SUV σχεδίαση, αντί για την έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά.
Τα δύο μοντέλα θα μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία στο εσωτερικό, με τη Hyundai να υιοθετεί μια πιο χαλαρή φιλοσοφία, σε συνδυασμό με το σύστημα infotainment Pleos. Οι βασικές διαφορές θα εντοπίζονται στους διαθέσιμους χώρους, καθώς το IONIQ 4 αναμένεται να προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι των πίσω επιβατών, αλλά και μεγαλύτερο και πιο πρακτικό χώρο αποσκευών.
Στα μηχανικά μέρη, το IONIQ 4 αναμένεται να αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογική βάση με το μικρότερο IONIQ 3. Οι βασικές εκδόσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μπαταρίες 42 και 61 kWh και έναν τοποθετημένο στον εμπρός άξονα ηλεκτροκινητή.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη θέση του στην γκάμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας έκδοσης με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, ιδιαίτερα εάν η Hyundai αποφασίσει να δημιουργήσει και ένα πιο σπορ IONIQ 4 που θα φέρει τον λογότυπο «N».
Η σχεδίασή του αναμένεται να είναι πιο «τετραγωνισμένη» από αυτή του IONIQ 5, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και ένα πιο πρακτικό εσωτερικό. Η Hyundai δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την ονομασία του, όμως όλα δείχνουν ότι το IONIQ 7 θα ήταν μια λογική επιλογή.
Με δεδομένο το μέγεθος και την κατηγορία του, το νέο SUV αναμένεται να βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, προσφέροντας ιδιαίτερα γρήγορη φόρτιση. Θα διατίθεται με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ οι επιλογές μπαταριών και η αυτονομία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, για να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι στα νεότερα ηλεκτρικά SUV, η αυτονομία του θα πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον τα 640 χλμ.
Το IONIQ 7 θα είναι επίσης ένα από τα μοντέλα που θα εγκαινιάσουν τη νέα σχεδιαστική και ψηφιακή ταυτότητα της Hyundai, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων το νέο σύστημα infotainment Pleos, αλλά και στοιχεία από τη σχεδιαστική φιλοσοφία του IONIQ 3.
Το δεύτερο νέο μοντέλο της Hyundai θα τοποθετηθεί δίπλα στο IONIQ 3 και θα έχει αντίστοιχες διαστάσεις, όμως θα υιοθετεί τη μορφή ενός B-SUV, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας στη μεγαλύτερη ίσως κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς.
Η επίσημη ονομασία του δεν έχει γίνει γνωστή, οπότε προς το παρόν μπορούμε να το αποκαλούμε IONIQ 4. Σε σχέση με το IONIQ 3, θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον lifestyle χαρακτήρα, με πιο «τετραγωνισμένη» και SUV σχεδίαση, αντί για την έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά.
Τα δύο μοντέλα θα μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία στο εσωτερικό, με τη Hyundai να υιοθετεί μια πιο χαλαρή φιλοσοφία, σε συνδυασμό με το σύστημα infotainment Pleos. Οι βασικές διαφορές θα εντοπίζονται στους διαθέσιμους χώρους, καθώς το IONIQ 4 αναμένεται να προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι των πίσω επιβατών, αλλά και μεγαλύτερο και πιο πρακτικό χώρο αποσκευών.
Στα μηχανικά μέρη, το IONIQ 4 αναμένεται να αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογική βάση με το μικρότερο IONIQ 3. Οι βασικές εκδόσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μπαταρίες 42 και 61 kWh και έναν τοποθετημένο στον εμπρός άξονα ηλεκτροκινητή.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη θέση του στην γκάμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας έκδοσης με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, ιδιαίτερα εάν η Hyundai αποφασίσει να δημιουργήσει και ένα πιο σπορ IONIQ 4 που θα φέρει τον λογότυπο «N».
Η παρουσία του νέου μοντέλου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Hyundai θα εγκαταλείψει το Kona EV. Όλα δείχνουν ότι η επόμενη γενιά του Kona θα απομακρυνθεί από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, διατηρώντας μια γκάμα αποκλειστικά με υβριδικά κινητήρια σύνολα.
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