Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης - Πότε γίνεται;
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου περνά σε μια νέα εποχή και αυτό αποτυπώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο στην Auto Athina 2026. Η φετινή διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά –με βάση τα σημερινά δεδομένα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων– αναδεικνύεται και στη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης σε αριθμό συμμετοχών αυτοκινητοβιομηχανιών.
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου περνά σε μια νέα εποχή και αυτό αποτυπώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο στην Auto Athina 2026. Η φετινή διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά –με βάση τα σημερινά δεδομένα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων– αναδεικνύεται και στη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης σε αριθμό συμμετοχών αυτοκινητοβιομηχανιών.
Περισσότερες από 50 εταιρείες και οργανισμοί έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους στο Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, δημιουργώντας ένα επίπεδο συμμετοχών που δεν έχει προηγούμενο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου.
Το στοιχείο που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Auto Athina, ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, η γαλλική διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 40 αυτοκινητοβιομηχανίες, όταν η ελληνική έκθεση ξεπερνά ήδη τις 50 συμμετοχές. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η Αθήνα μετατρέπεται φέτος στο σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης από πλευράς παρουσίας κατασκευαστών.
Παράλληλα, το «παρών» θα δώσουν και σημαντικοί εκπρόσωποι του ευρύτερου οικοσυστήματος της αυτοκίνησης. Οι εταιρείες Executive Lease και Instacar θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες υπηρεσίες leasing και ευέλικτης κινητικότητας, ενώ η DEKRA, ο παγκόσμιος ηγέτης στους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις πιστοποιήσεις, θα συμμετάσχει επίσης στη διοργάνωση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης.
Το επίσημο site της έκθεσης αυτοκινήτου ειναι το: autoathina.gr
Το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές, ιαπωνικές, κορεατικές, αμερικανικές και κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα βρίσκονται στην Αθήνα, με ελάχιστες μόνο απουσίες, αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Οι ίδιοι οι κατασκευαστές επιλέγουν να επενδύσουν στην παρουσία τους στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας νέα μοντέλα, σημαντικές πρεμιέρες και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στην ηλεκτροκίνηση, τα υβριδικά συστήματα, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και τις υπηρεσίες συνδεδεμένης κινητικότητας.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δεκάδες νέα μοντέλα, να πραγματοποιήσουν test drives, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην αυτοκίνηση και να διαπιστώσουν πώς αλλάζει ο κόσμος του αυτοκινήτου μέσα από την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και τις νέες υπηρεσίες κινητικότητας.
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