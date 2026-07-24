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Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης - Πότε γίνεται;
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Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης - Πότε γίνεται;

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου περνά σε μια νέα εποχή και αυτό αποτυπώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο στην Auto Athina 2026. Η φετινή διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά –με βάση τα σημερινά δεδομένα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων– αναδεικνύεται και στη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης σε αριθμό συμμετοχών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης - Πότε γίνεται;
UPD:

Περισσότερες από 50 εταιρείες και οργανισμοί έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους στο Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, δημιουργώντας ένα επίπεδο συμμετοχών που δεν έχει προηγούμενο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Το στοιχείο που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Auto Athina, ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, η γαλλική διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 40 αυτοκινητοβιομηχανίες, όταν η ελληνική έκθεση ξεπερνά ήδη τις 50 συμμετοχές. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η Αθήνα μετατρέπεται φέτος στο σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης από πλευράς παρουσίας κατασκευαστών.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Η ελληνική αγορά έχει αποκτήσει πλέον διαφορετική δυναμική. Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νέες κινεζικές αλλά και ευρωπαϊκές μάρκες εισέρχονται στη χώρα, ενώ οι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι επενδύουν σημαντικά στην ελληνική αγορά. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια μικρή περιφερειακή αγορά, αλλά ως μία χώρα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ικανή να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.


Παράλληλα, το «παρών» θα δώσουν και σημαντικοί εκπρόσωποι του ευρύτερου οικοσυστήματος της αυτοκίνησης. Οι εταιρείες Executive Lease και Instacar θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες υπηρεσίες leasing και ευέλικτης κινητικότητας, ενώ η DEKRA, ο παγκόσμιος ηγέτης στους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις πιστοποιήσεις, θα συμμετάσχει επίσης στη διοργάνωση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης.

Το επίσημο site της έκθεσης αυτοκινήτου ειναι το: autoathina.gr

Το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές, ιαπωνικές, κορεατικές, αμερικανικές και κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα βρίσκονται στην Αθήνα, με ελάχιστες μόνο απουσίες, αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Οι ίδιοι οι κατασκευαστές επιλέγουν να επενδύσουν στην παρουσία τους στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας νέα μοντέλα, σημαντικές πρεμιέρες και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στην ηλεκτροκίνηση, τα υβριδικά συστήματα, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και τις υπηρεσίες συνδεδεμένης κινητικότητας.

Η σημασία της Auto Athina ξεπερνά, όμως, τα στενά όρια του κλάδου. Μια τόσο μεγάλη διεθνής διοργάνωση δημιουργεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα, ενισχύει τον εκθεσιακό και συνεδριακό τουρισμό, αυξάνει την επισκεψιμότητα στην Αθήνα και προβάλλει την Ελλάδα ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά που μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις διεθνούς βεληνεκούς.
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Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δεκάδες νέα μοντέλα, να πραγματοποιήσουν test drives, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην αυτοκίνηση και να διαπιστώσουν πώς αλλάζει ο κόσμος του αυτοκινήτου μέσα από την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και τις νέες υπηρεσίες κινητικότητας.

Η Auto Athina 2026 αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, σημείο καμπής για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια και, με βάση τις μέχρι σήμερα επιβεβαιωμένες συμμετοχές, η μεγαλύτερη σε αριθμό αυτοκινητοβιομηχανιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκτήσει μια νέα, ιδιαίτερα σημαντική θέση στον χάρτη της παγκόσμιας αυτοκίνησης.
UPD:

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