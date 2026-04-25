Έρχεται νέο plug-in υβριδικό SUV από την Aion
Έρχεται νέο plug-in υβριδικό SUV από την Aion
Η γκάμα της νέας κινεζικής μάρκας που πρόσφατα λανσαρίστηκε και στην ελληνική αγορά θα εμπλουτιστεί από του χρόνου και με ένα plug-in υβριδικό SUV.
Η στρατηγική της Aion για την ευρωπαϊκή αγορά αρχίζει να αποκτά σαφές περίγραμμα, με την κινεζική εταιρεία να προετοιμάζει προσεκτικά τα επόμενα βήματά της. Το νέο plug-in υβριδικό SUV που βρίσκεται στα σκαριά θα αποτελέσει ένα κομβικό μοντέλο που θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» για αγορές όπου η ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμη ωριμάσει πλήρως.
Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στο Trumpchi S7 της μητρικής GAC, ωστόσο ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εκτεταμένων δοκιμών και προσαρμογών ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων.
Αντίστοιχα, όπως συνέβη με το V -το πρώτο ηλεκτρικό SUV της μάρκας- το οποίο απέκτησε πιο σφιχτή ανάρτηση μετά από δοκιμές σε απαιτητικές διαδρομές, έτσι και το plug-in υβριδικό αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά ως προς τις ρυθμίσεις και του συνολικού χαρακτήρα.
Στην παρούσα μορφή του στην κινεζική αγορά, το S7 αξιοποιεί ένα υβριδικό σύστημα με turbo κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, σε συνδυασμό με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας επιλογές τόσο για προσθιοκίνητες όσο και για τετρακίνητες εκδόσεις. Η ισχύς κυμαίνεται από 391 έως 500 ίππους, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία -με βάση το κινεζικό πρότυπο μετρήσεων- κυμαίνεται μεταξύ 114 και 204 χλμ.
Ωστόσο, για την Ευρώπη, το τελικό τεχνικό πακέτο του μοντέλου της Aion θα επαναξιολογηθεί, τόσο ως προς τις επιδόσεις όσο και ως προς την πραγματική ηλεκτρική αυτονομία, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα αυστηρότερα πρότυπα WLTP αλλά και τις απαιτήσεις των οδηγών της Γηραιάς Ηπείρου. Επίσης, θεωρείται δεδομένο πως το μοντέλο θα λανσαριστεί με διαφορετική ονομασία.
Η επέκταση προς τα plug-in υβριδικά έρχεται να συμπληρώσει τη στρατηγική της Aion, η οποία προωθεί το V σε ρόλο βασικού SUV και το UT ως την πιο προσιτή hatchback πρόταση. Στόχος είναι μία ισορροπημένη γκάμα που θα καλύπτει διαφορετικά προφίλ αγοραστών, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις ή υπερβολική διασπορά μοντέλων.
Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στο Trumpchi S7 της μητρικής GAC, ωστόσο ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εκτεταμένων δοκιμών και προσαρμογών ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων.
Αντίστοιχα, όπως συνέβη με το V -το πρώτο ηλεκτρικό SUV της μάρκας- το οποίο απέκτησε πιο σφιχτή ανάρτηση μετά από δοκιμές σε απαιτητικές διαδρομές, έτσι και το plug-in υβριδικό αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά ως προς τις ρυθμίσεις και του συνολικού χαρακτήρα.
Στην παρούσα μορφή του στην κινεζική αγορά, το S7 αξιοποιεί ένα υβριδικό σύστημα με turbo κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, σε συνδυασμό με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας επιλογές τόσο για προσθιοκίνητες όσο και για τετρακίνητες εκδόσεις. Η ισχύς κυμαίνεται από 391 έως 500 ίππους, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία -με βάση το κινεζικό πρότυπο μετρήσεων- κυμαίνεται μεταξύ 114 και 204 χλμ.
Ωστόσο, για την Ευρώπη, το τελικό τεχνικό πακέτο του μοντέλου της Aion θα επαναξιολογηθεί, τόσο ως προς τις επιδόσεις όσο και ως προς την πραγματική ηλεκτρική αυτονομία, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα αυστηρότερα πρότυπα WLTP αλλά και τις απαιτήσεις των οδηγών της Γηραιάς Ηπείρου. Επίσης, θεωρείται δεδομένο πως το μοντέλο θα λανσαριστεί με διαφορετική ονομασία.
Η επέκταση προς τα plug-in υβριδικά έρχεται να συμπληρώσει τη στρατηγική της Aion, η οποία προωθεί το V σε ρόλο βασικού SUV και το UT ως την πιο προσιτή hatchback πρόταση. Στόχος είναι μία ισορροπημένη γκάμα που θα καλύπτει διαφορετικά προφίλ αγοραστών, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις ή υπερβολική διασπορά μοντέλων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
