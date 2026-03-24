Η Brabus αγριεύει την Urus

Η Lamborghini Urus SE είναιτου μοντέλου με συνδυαστική ισχύ 800 ίππων. Ωστόσο, ένας οίκος που εξειδικεύεται στις βελτιώσεις κατάφερε να την απογειώσει.Ο λόγος για τη Brabus, η οποία παρουσίασε την 900 Superblack, ένα μοντέλο πουΤο SUV από τη Sant’ Agata Bolognese κινείται χάρη σε έναν 4λιτρο twin-turbo V8, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, οι τροποποιήσεις της Brabusκαι 1.050 Nm ροπής. Με επιτάχυνση απόκαι τελική ταχύτητα 312 χλμ./ ώρα, η 900 Superblack επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες ενός οικογενειακού SUV.Η Brabus επέλεξε τις πιο χαρακτηριστικές της αποχρώσεις στο χρώμα, με, συγκριτικά με την έκδοση 900 Mint που ξεχωρίζει για τη φωτεινή πράσινη απόχρωση.Η εξωτερική σχεδίαση ενισχύεται απόκαι τις 24 ιντσών BRABUS Monoblock Z “Platinum Edition” ζάντες, με ελαστικά 295/30 ZR 24 μπροστά και 345/25 ZR 24 πίσω.Η ανάρτηση SportXtra μειώνει κατά 20 χιλιοστά το ύψος του αμαξώματος,για βελτιωμένη σταθερότητα. Στο εσωτερικό, η καμπίνα καλύπτεται από μαύρο δέρμα και Alcantara, με carbon στοιχεία να κυριαρχούν, ενώ οιδίνουν διακριτικές πινελιές αντίθεσης. Η Brabus 900 Superblack κοστίζει 544.098,46 ευρώ.