Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Η Brabus αγριεύει την Urus
Η Brabus αγριεύει την Urus
Για όσους θεωρούν πως η Lamborghini Urus δεν είναι τόσο επιθετική και γρήγορη όσο θα έπρεπε η Brabus παρουσιάζει την δική της εκδοχή με 900 ίππους και τελική 310+ χλμ./ ώρα.
Η Lamborghini Urus SE είναι η πιο ισχυρή της γκάμας του μοντέλου με συνδυαστική ισχύ 800 ίππων. Ωστόσο, ένας οίκος που εξειδικεύεται στις βελτιώσεις κατάφερε να την απογειώσει.
Ο λόγος για τη Brabus, η οποία παρουσίασε την 900 Superblack, ένα μοντέλο που συνδυάζει την επιβλητική εμφάνιση με την ακραία απόδοση. Το SUV από τη Sant’ Agata Bolognese κινείται χάρη σε έναν 4λιτρο twin-turbo V8, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, οι τροποποιήσεις της Brabus έχουν αυξήσει την απόδοσή του στους 900 ίππους και 1.050 Nm ροπής. Με επιτάχυνση από 0-100 χλμ. /ώρα σε 3,2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 312 χλμ./ ώρα, η 900 Superblack επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες ενός οικογενειακού SUV.
Η Brabus επέλεξε τις πιο χαρακτηριστικές της αποχρώσεις στο χρώμα, με μαύρο το οποίο δίνει μια πιο επιθετική εμφάνιση, συγκριτικά με την έκδοση 900 Mint που ξεχωρίζει για τη φωτεινή πράσινη απόχρωση.
Η εξωτερική σχεδίαση ενισχύεται από εκτεταμένη χρήση ανθρακονήματος και τις 24 ιντσών BRABUS Monoblock Z “Platinum Edition” ζάντες, με ελαστικά 295/30 ZR 24 μπροστά και 345/25 ZR 24 πίσω.
Η ανάρτηση SportXtra μειώνει κατά 20 χιλιοστά το ύψος του αμαξώματος, χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους για βελτιωμένη σταθερότητα. Στο εσωτερικό, η καμπίνα καλύπτεται από μαύρο δέρμα και Alcantara, με carbon στοιχεία να κυριαρχούν, ενώ οι αλουμινένιοι διακόπτες και το κόκκινο κάλυμμα του κουμπιού εκκίνησης δίνουν διακριτικές πινελιές αντίθεσης. Η Brabus 900 Superblack κοστίζει 544.098,46 ευρώ.
Ο λόγος για τη Brabus, η οποία παρουσίασε την 900 Superblack, ένα μοντέλο που συνδυάζει την επιβλητική εμφάνιση με την ακραία απόδοση. Το SUV από τη Sant’ Agata Bolognese κινείται χάρη σε έναν 4λιτρο twin-turbo V8, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, οι τροποποιήσεις της Brabus έχουν αυξήσει την απόδοσή του στους 900 ίππους και 1.050 Nm ροπής. Με επιτάχυνση από 0-100 χλμ. /ώρα σε 3,2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 312 χλμ./ ώρα, η 900 Superblack επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες ενός οικογενειακού SUV.
Η Brabus επέλεξε τις πιο χαρακτηριστικές της αποχρώσεις στο χρώμα, με μαύρο το οποίο δίνει μια πιο επιθετική εμφάνιση, συγκριτικά με την έκδοση 900 Mint που ξεχωρίζει για τη φωτεινή πράσινη απόχρωση.
Η εξωτερική σχεδίαση ενισχύεται από εκτεταμένη χρήση ανθρακονήματος και τις 24 ιντσών BRABUS Monoblock Z “Platinum Edition” ζάντες, με ελαστικά 295/30 ZR 24 μπροστά και 345/25 ZR 24 πίσω.
Η ανάρτηση SportXtra μειώνει κατά 20 χιλιοστά το ύψος του αμαξώματος, χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους για βελτιωμένη σταθερότητα. Στο εσωτερικό, η καμπίνα καλύπτεται από μαύρο δέρμα και Alcantara, με carbon στοιχεία να κυριαρχούν, ενώ οι αλουμινένιοι διακόπτες και το κόκκινο κάλυμμα του κουμπιού εκκίνησης δίνουν διακριτικές πινελιές αντίθεσης. Η Brabus 900 Superblack κοστίζει 544.098,46 ευρώ.
