Σε ανοδική πορεία η MG το 2025

Το 2025 καταγράφεται ως χρονιά-σταθμός για τη MG Motor στην ελληνική αγορά, που

όντας η

που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα μας με οχήματα που

κατασκευάζονται στην Κίνα, και με το Βρετανικό DNA που διαθέτει, να περνά ξεκάθαρα

από τη φάση της δυναμικής παρουσίας σε αυτήν της καθιέρωσης και της

Με εντυπωσιακή εμπορική πορεία, αυξημένες συνολικές

πωλήσεις και ισχυρό αποτύπωμα σε καίριες κατηγορίες, η MG επιβεβαίωσε ότι αποτελεί

πλέον έναν από τους πιο

Στην καρδιά αυτής της εμπορικής έκρηξης βρέθηκε το MG ZS Max Hybrid+, το υβριδικό

C-SUV που απέδειξε ότι η MG δεν μπαίνει απλώς στο παιχνίδι, αλλά το αλλάζει.

Το MG ZS Max Hybrid+, είναι το μοντέλο που όχι απλώς ξεχώρισε, αλλά κυριάρχησε. Με

1.454 ταξινομήσεις μέσα στο 2025, το MG ZS Max Hybrid+ κατέκτησε την 1η θέση στις

πωλήσεις της κατηγορίας των C-SUV με υβριδικό σύνολο στο κανάλι των λιανικών πωλήσεων, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό και θέτοντας νέα εμπορικά δεδομένα.



Πρόκειται για μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης του αγοραστικού κοινού σε ένα μοντέλο

που συνδυάζει τεχνολογία, αποδοτικότητα και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής.

Το κορυφαίο υβριδικό σύστημα του MG ZS Max Hybrid+ που αποδίδει 197 ίππους, η

χαμηλή κατανάλωση, οι μειωμένοι ρύποι και ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός αποτέλεσαν

καθοριστικούς παράγοντες στην εμπορική του εκτόξευση.



Σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς, το MG ZS Max Hybrid+ κατάφερε να μετατραπεί

σε best seller, προσελκύοντας τόσο ιδιώτες, όσο και εταιρικούς πελάτες που αναζητούν

ουσία χωρίς συμβιβασμούς.

Η επιτυχία του MG ZS Max Hybrid+ δεν ήρθε τυχαία. Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας

ξεκάθαρης στρατηγικής της MG Motor: προσιτός εξηλεκτρισμός, τεχνολογία αιχμής,

σύγχρονος σχεδιασμός και πλήρεις προτάσεις που μιλούν τη γλώσσα της αγοράς.

Παράλληλα, το σύνολο της γκάμας της MG κατέγραψε ισχυρή εμπορική πορεία το 2025,

ενισχύοντας περαιτέρω το συνολικό μερίδιο της μάρκας και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική

Το MG3 ήταν η άλλη μεγάλη επιτυχία της χρονιάς, όχι μόνο σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά

και αναγνώρισης. Το compact υβριδικό hatchback συγκαταλέχτηκε στα πιο δημοφιλή

μοντέλα της MG, συνδυάζοντας οικονομία, πρακτικότητα και τεχνολογία σε μια κατηγορία

όπου η επιλογή του πελάτη είναι κρίσιμη. Διόλου τυχαία, το MG3 Hybrid+ αναδείχθηκε

και “Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα” για το 2025 ύστερα από ψηφοφορία

των 27 εκλεκτόρων του Θεσμού.



Παράλληλα, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας MG πρόσθεσαν σημαντικές μονάδες στην

επιτυχία. Το MG4, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της μάρκας, συνέβαλε στο συνολικό

αποτύπωμα με σταθερή ζήτηση σε μια κατηγορία που διαρκώς ενισχύεται από καταναλωτές που αναζητούν πλήρως ηλεκτρικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας.



Με το 2025 να κλείνει ιδανικά, η MG Motor αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς μια μάρκα

που αυξάνει το μερίδιο και τις πωλήσεις της, αλλά είναι αυτή που αλλάζει τα δεδομένα της

αγοράς.

Η επιτυχία των μοντέλων της και η ευρεία αποδοχή τους από το ελληνικό κοινό

αφήνουν μια ξεκάθαρη υπόσχεση, πως το 2026 θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικό. Με το

2025 να κλείνει με ξεκάθαρα νικηφόρο πρόσημο, η MG Motor εισέρχεται στην επόμενη

χρονιά με αυτοπεποίθηση και υψηλές φιλοδοξίες.

Η επιτυχία έχει όνομα, αριθμούς, εμπορική στρατηγική και όλα δείχνουν πως η MG ήρθε για να μείνει στην κορυφή.





