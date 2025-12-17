Το νέο Ford Fiesta θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι
Το νέο Ford Fiesta θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι

Η ανακοίνωση της συνεργασίας Renault και Ford στην ηλεκτροκίνηση έχει πυροδοτήσει τα σενάρια για επιστροφή του Fiesta και μαζί με αυτό τις προτάσεις για την αισθητική κατεύθυνση που θα μπορούσε να ακολουθήσει το μικρό Ford.

Η Ford έχει ήδη ανακοινώσει στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Renault, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα Ampere της γαλλικής εταιρείας για την ανάπτυξη δύο νέων, προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων με λογότυπο Ford, που θα εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά το 2028. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στην αμερικανική εταιρεία να μειώσει το κόστος ανάπτυξης νέων EV, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι τα μοντέλα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών για τεχνολογία, αυτονομία και οδηγική εμπειρία.
Παρά την κοινή χρήση υποδομών και τεχνολογίας, η Ford έχει δηλώσει ότι τα νέα EV θα διατηρήσουν τον «αυθεντικό DNA» της μάρκας, με έμφαση στην οδική συμπεριφορά, την άνεση και τον σχεδιασμό που περιμένει το κοινό.
Ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα που θα προκύψουν από αυτή τη συνεργασία αναμένεται να είναι το Ford Fiesta, το οποίο θα βασίζεται στην πλατφόρμα του Renault 5. Βέβαια ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προτάσεις ψηφιακών δημιουργών σχετικά με τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις που θα μπορούσε να ακολουθήσει το νέο μικρό Ford.
Οι επόμενοι μήνες θα καθορίσουν αν αυτά τα σχέδια θα μετατραπούν σε επίσημα μοντέλα ή αν θα παραμείνουν concept και προοπτικές, ενώ η Ford συνεχίζει να εξετάζει στρατηγικές που θα διατηρήσουν τη θέση της στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
