Η Maserati δεν έχει τελειώσει

Η Stellantis ενισχύει ξανά την παρουσία της Maserati στην αγορά, αποκαλύπτοντας τη. Η ειδική έκδοση βασίζεται στη γνωστή πρακτική της μάρκας από τη Μόντενα: ξεχωριστό χρώμα, στοχευμένες επεμβάσεις στην εμφάνιση και στο εσωτερικό και μικρές διαφοροποιήσεις από τις υπόλοιπες εκδόσεις.Η Lumina Blu βασίζεται στην έκδοση Modena.που περιγράφεται ως «Night Interaction», πλαισιωμένη από μαύρες λεπτομέρειες στη μάσκα, τους προφυλακτήρες, τις πόρτες και τις απολήξεις της εξάτμισης. Οι ζάντες Pegaso των 21 ιντσών συνδυάζονται με κίτρινες δαγκάνες φρένων, ενώ κίτρινες είναι και οι τρίαινες στα πίσω φτερά.Στην εναλλακτική διαμόρφωση, που φαίνεται να βασίζεται στην απλή Grecale, συναντώνται χρωμιωμένα διακοσμητικά και διαφορετική σχεδίαση τροχών, ωστόσο η μωβ βαφή και οι κίτρινες λεπτομέρειες παραμένουν κοινά στοιχεία.Στο εσωτερικό, η Grecale Lumina Blu διατίθεται με, πάντα με ένθετα από ανοιχτόχρωμο ξύλο στην κονσόλα και στις πόρτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα 12 ή 14 θέσεων με θέρμανση και αερισμό, πανοραμική οροφή και μεταλλικά πεντάλ. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα και κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών.Η μηχανική διάταξη παραμένει αμετάβλητη.και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων, μεταφέροντας την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς. Στον πίσω άξονα συνεχίζει να βρίσκεται το μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.Η Maserati δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τιμές για την ειδική έκδοση, αν και θα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά. Για όσους αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση,, προσφέροντας ευρύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης της Grecale.