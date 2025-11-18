Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
Αυτό είναι το απόλυτο Ford Escort RS
Η Boreham Motorworks αναβιώνει το Ford Escort RS Mk1, εξοπλίζοντάς το με ατμοσφαιρικό κινητήρα που αγγίζει τις 10.000 σ.α.λ. και αποδίδει 325 ίππους.
Η θρυλική σπορ έκδοση του Escort επιστρέφει, όχι ως restomod αλλά ως επίσημο continuation μοντέλο με την έγκριση της Ford. Το νέο Escort RS Mk1 κατασκευάζεται από τη Boreham Motorworks, εταιρεία με έδρα το Κόβεντρι, και αποτίει φόρο τιμής στο αυθεντικό Escort RS1600 των αρχών της δεκαετίας του ’70.
Καρδιά του αυτοκινήτου είναι ο ολοκαίνουριος κινητήρας Boreham “Ten-K”, ονομασμένος έτσι για το εντυπωσιακό του όριο στροφών, συγκεκριμένα έως τις 10.000 σ.α.λ.. Ο τετρακύλινδρος των 2.1 λίτρων αποδίδει 325 ίππους, διαθέτει τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, μεμονωμένα σώματα πεταλούδας και κεφαλή εμπνευσμένη από κινητήρες Formula 1 για ιδανική ροή αέρα και εκρηκτική απόκριση στο γκάζι.
Χάρη στη χρήση 3D και υπερ-ελαφρών εξαρτημάτων (στρόφαλος, μπιέλες, κάρτερ ξηρού τύπου, καπάκι εκκεντροφόρου), ο κινητήρας ζυγίζει μόλις 85 κιλά, όσο ένας μεγαλόσωμος σκύλος, όπως σχολίασε χαριτολογώντας η εταιρεία.
Στο πλαίσιο του μοντέλου θα προσφέρεται και μια δεύτερη, πιο «κλασική» επιλογή: αναβαθμισμένος Cosworth BDA κινητήρας 182 ίππων.
Η Boreham Motorworks θα κατασκευάσει μόλις 150 αυτοκίνητα, με αρχική τιμή περίπου 345.000 ευρώ, συνεχίζοντας τη βρετανική παράδοση των χειροποίητων, συλλεκτικών σπορ κατασκευών. Όπως δήλωσε ο CEO της DRVN Automotive, Iain Muir, «ο κινητήρας Ten-K είναι η απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν το πάθος και η ακρίβεια συναντιούνται».
