Αυτό είναι το Concept AMG GT XX

Ανάμεσά τους βρίσκεται και αυτό της μεγαλύτερης απόστασης που έχει καλύψει ποτέ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε διάστημα 24 ωρών. Για την ακρίβεια, κάλυψε 5.479 χλμ., που μεταφράζεται σε 38% περισσότερα από την προηγούμενη καλύτερη επίδοση.



Η AMG χρησιμοποίησε δύο Concept GT XX για τη δοκιμή, τα οποία εκκίνησαν ταυτόχρονα και ολοκλήρωσαν 40.075 χλμ., τιμή που σημαίνει πως θα κάλυπταν την απόσταση του γύρου του κόσμου σε μόλις 7 ημέρες, 13 ώρες, 24 λεπτά και επτά δευτερόλεπτα.







Με μέση ταχύτητα 300 χλμ./ώρα, συνεχείς κύκλους ταχείας φόρτισης ισχύος έως και 850 kW και εξαντλητική καταπόνηση μπαταριών και κινητήρων, τα δύο πρωτότυπα πραγματοποίησαν περισσότερα από 3.100 περάσματα στην πίστα των 12,68 χιλιομέτρων χωρίς το παραμικρό τεχνικό πρόβλημα.



Οι συνθήκες ήταν ακραίες, με τι θερμοκρασίες να φτάνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, τις αλλαγές οδηγών σε δίωρες βάρδιες να είναι συνεχείς και τους κύκλους φόρτισης και επανεκκίνησης με πλήρη ισχύ να είναι ασταμάτητοι.

Ωστόσο, η νέα αρχιτεκτονική AMG.EA με τους τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής και την μπαταρία υψηλών επιδόσεων λειτούργησαν απροβλημάτιστα, επιβεβαιώνοντας ότι η AMG βρίσκεται ήδη σε θέση να προσφέρει ένα προηγμένο ηλεκτρικό hypercar. ονομασία αυτού θα είναι GT4 EV, ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο σούπερ σεντάν που θα αντικαταστήσει την AMG GT με τον εμβληματικό V8 και το κυριότερο θα έχει συνδυαστική ισχύ 1.360 ίππων!