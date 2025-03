Το εκκεντρικό Tesla Cybertruck της Mansory

To Agrikies Country Retreat στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας απέσπασε Χρυσή Διάκριση στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Waste Horeca που υποστηρίζεται από το The Coca-Cola Foundation. Μια διάκριση στην οποία η ιδιοκτήτρια, Μαρίνα Τεριζάκη, αφοσιώθηκε με όλες τις δυνάμεις της.