Ο μαύρος Γενάρης του ‘26

- Οταν η εργασία γίνεται θάνατος: Πέντε γυναίκες - ηρωίδες της καθημερινότητας, που εργάζονταν τη μέρα στο σπίτι τους , φροντίζοντας ολόκληρη την οικογένεια και τη νύχτα σε εργοστάσιο, πού εξερράγη και τις πήρε μαζί του...Ο λόγος; Ελλιπή μέτρα ασφαλείας, ελλιπείς κρατικοι έλεγχοι !..- Όταν ο ενθουσιασμός γίνεται θάνατος: Επτά νέοι που ήθελαν να απολαύσουν το παιχνίδι της ομάδας τους στο εξωτερικό έχασαν τη ζωή τους σε ένα δρόμο επικίνδυνο , γεμάτο νταλίκεςΟταν μια βροχή γίνεται θάνατος: Μία βροχή πιο δυνατή αποό το συνηθισμένο πήρε τη ζωή μίας καθηγήτριας στη νότια Αθήνα, στη ΓλυφάδαΟ λόγος; Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα απαραίτητα έργα για τη διευθέτηση των ρεμάτων, αλλά το νερό έχει μνήμη.- Οταν η εξυπηρέτηση οικογενειακής υπόθεσης γνωστής υπουργού γίνεται νόμος!.. Όπως απεφάνθη και η Ολομέλεια των Δικηγορικών συλλόγων της χώρας, οι διατάξεις αυτές πρέπει να καταργηθούν ως προς την ουσία τους, αλλά αυτό που αλλάζει είναι η διαδικασία – και μάλιστα νύχτα...- Όταν μια χαροκαμένη μάνα, αξιοθαύμαστη για τον αγώνα που έδωσε για την Αλήθεια δυστυχήματος τρενου - αποτελέσματος εγκληματικών κυβερνητικών παραλείψεων, δηλώνει πολιτικός, αντίθετα με παλαιότερες δηλώσεις της.Οι απαράδεκτες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις απέδειξαν πόσο επικίνδυνο είναι για τα Δικαιώματα των πολιτών να ασχολούνται με την πολιτική άνθρωποι, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν και αναμίχθηκαν μόνο επειδή κάποια γεγονότα τους κατέστησαν αναγνωρίσιμους και λαοφιλεις..- Οταν τα Τέμπη δεν γίνονται δίδαγμα, οι εγκληματικές παραλείψεις γίνονται καθημερινότητα: Τυχεροί είμαστε που δεν συνεβη δυστύχημα, αλλά το αεροδρόμιο της Αθήνας παρέλυσε, δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και η χώρα δυσφημίστηκε παγκοσμίως και μάλιστα, σε περιοδο τουριστικής αιχμής, στο τέλος των χριστουγεννιατικων διακοπών...-Οταν αντί να δοθούν κίνητρα σε νέους να μείνουν και να προκόψουν στην περιφέρεια που ερημώνει, δίνονται όλα τα δυνατά αντικίνητρα, όπως φάνηκε με τα μπλόκα. Ενώ μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις, εισαγουμε αντί να εξαγουμε!Όλα τα παραπάνω έγιναν μέσα στον Ιανουάριο, αλλά δεν ήταν θέμα ατυχίας. Είναι όλα αυτά – και άλλα πολλά – που πρέπει να διορθωθούν, για να σταματήσει η ελληνική κοινωνία να μετρά τις πληγές της.*Θεοδώρα (Δώρα) Παπαδάκη,Δικηγόρος ΑΠ,DEA DEE Ευρωπ. Δικ.,πρ. υπ. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ - Νοτίου τομέα Αθηνων