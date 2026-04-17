Πάνω από 8 στους 10 Ευρωπαίους σκοπεύουν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι παρά το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια
Πάνω από 8 στους 10 Ευρωπαίους σκοπεύουν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι παρά το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια
Τα πρώτα συμπεράσματα από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC)
Μπορεί οι Ευρωπαίοι να ανησυχούν για το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια, εντούτοις, την ίδια στιγμή, διατηρούν πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους τα ταξίδια γι’ αυτό και δηλώνουν σε ποσοστό πάνω από 80% ότι σκοπεύουν να ταξιδέψουν το επόμενο εξάμηνο με περισσότερα ταξίδια στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Μάλιστα, ακόμη κι αν το κόστος των καυσίμων ανεβάζει τη δαπάνη του οδικού ή αεροπορικού ταξιδιού δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να επιλέγουν όπως και πέρυσι το αυτοκίνητό τους ή το αεροπλάνο για τη μεταβάση στον προορισμό τους. Στην περίπτωση δε που υπάρξει έλλειμμα στα αεροπορικά καύσιμα λόγω του αντίκτυπου από την κρίση στη Μέση Ανατολή (σ.σ. όπως ανέφερε ως ενδεχόμενο μέχρι τον Ιούνιο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας), θα αναζητήσουν εναλλακτικές, όπως για παράδειγμα ένα ταξίδι σε πιο κοντινούς προορισμούς, ενδεικτικό της υψηλής διάθεσης και πρόθεσης για ταξίδια.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διάστημα μέσα στο έτος (Μάρτιο, Μάιο, Σεπτέμβριο) η Mindhaus σταθερά τα τελευταία χρόνια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC), σχετικά με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, αναδεικνύοντας βασικές τάσεις της τουριστικής αγοράς για το καλοκαίρι του 2026. Η έρευνα μετρά τις ταξιδιωτικές τάσεις για το επόμενο εξάμηνο και όπως προκύπτει από τα ευρήματα του Μαρτίου του 2026, ποσοστό 82% των Ευρωπαίων –που είναι και η βασική δεξαμενή για τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας- σκοπεύουν να ταξιδέψουν το επόμενο εξάμηνο, το υψηλότερο στη διάρκεια των τελευταίων ερευνών για πρώτη φορά πάνω από 80%. Ενδεικτικά, ένα χρόνο πριν, το Μάρτιο του 2025 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 72%.
Όπως αναφέρθηκε χθες στο πλαίσιο του σχετικού σεμιναρίου, περισσότερα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο που συγκεντρώνουν ποσοστά από 18% έως 20%, ενώ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο τα ποσοστά πέφτουν στο 13% και 11%, χωρίς πάντως να αποκλείονται και ταξίδια με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διάστημα μέσα στο έτος (Μάρτιο, Μάιο, Σεπτέμβριο) η Mindhaus σταθερά τα τελευταία χρόνια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC), σχετικά με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, αναδεικνύοντας βασικές τάσεις της τουριστικής αγοράς για το καλοκαίρι του 2026. Η έρευνα μετρά τις ταξιδιωτικές τάσεις για το επόμενο εξάμηνο και όπως προκύπτει από τα ευρήματα του Μαρτίου του 2026, ποσοστό 82% των Ευρωπαίων –που είναι και η βασική δεξαμενή για τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας- σκοπεύουν να ταξιδέψουν το επόμενο εξάμηνο, το υψηλότερο στη διάρκεια των τελευταίων ερευνών για πρώτη φορά πάνω από 80%. Ενδεικτικά, ένα χρόνο πριν, το Μάρτιο του 2025 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 72%.
Όπως αναφέρθηκε χθες στο πλαίσιο του σχετικού σεμιναρίου, περισσότερα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο που συγκεντρώνουν ποσοστά από 18% έως 20%, ενώ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο τα ποσοστά πέφτουν στο 13% και 11%, χωρίς πάντως να αποκλείονται και ταξίδια με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
