Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει πάρει… Ευρωλίγκα

Η τύχη βέβαια βοηθάει μόνο τον άξιο, λέει η λαϊκή θυμοσοφία και στην περίπτωσή του ο Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει ότι είναι άξιος προπονητής. Η ομάδα του λιμανιού κατέκτησε και το betsson super cup. Όχι τόσο εύκολα όσο δείχνει το 3- 0 όταν θα πέσει το μάτι κάποιου άσχετου με το άθλημα στο σκορ. Εξάλλου διαμορφώθηκε μετά από έξτρα ημίωρο. Με τις συνθήκες όμως που έγινε η αναμέτρηση, 100% χρειάστηκε λίγο και το άστρο.Η ομάδα προερχόταν από μεγάλη αποχή λόγω και των εορτών όπως όλα τα κλάμπ. Ο αέρας για όσους ήμασταν στο Παγκρήτειο ήταν ανυπόφορος. Οι ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων πάλευαν να ρυθμίσουν την δύναμη στα πόδια για να βγάλουν μια σέντρα της προκοπής. Δύσκολες συνθήκες εκεί δίπλα στο όμορφο κρητικό πέλαγος.Και δεν είναι άτοπο να πούμε, ότι από ένα σημείο και μετά ο κόσμος των νταμπλούχων έψαχνε να βρει το πως τελικά θα καταφέρει η ομάδα του να βρει ένα γκολ απέναντι στην σφιχτή αμυντική λειτουργία των Κρητικών, που μπήκαν στο 2026 με πολύ πιο νοικοκυρεμένη εικόνα από αυτή που είχαν τους τελευταίους μήνες του 2025. Ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάει ως την… δύση του 90λεπτου χωρίς να κάνει αλλαγή. Κάτι που φαινομενικά δεν του έβγαινε αλλά στο δικό του πλάνο προφανώς έβλεπε ότι ο αγώνας είχε μεγάλο δρόμο και ήξερε επίσης ότι ο αντίπαλος δεν αντέχει. Η πρώτη αλλαγή ήταν αναγκαστική. Ο Καλογερόπουλος πήρε την θέση του τραυματία Μπιανκόν και όρισε την μοίρα του παιχνιδιού. Άρχισαν να έρχονται οι παίκτες από τον πάγκο και να αφήνουν το στίγμα τους. Σε ρυθμό, πίεση, ταχύτητα αλλά και ποιότητα με πρώτο σε αυτόν τον τομέα τον Γιαζίτσι. Ο Τούρκος στο διάστημα που αγωνίστηκε παίδεψε τον ΟΦΗ και βασικά ήταν ο λόγος που εξαφανίστηκε κάθε πιθανότητα των Κρητικών να επιστρέψουν στην διεκδίκηση του τροπαίου.Ο Ολυμπιακός μπαίνει με έναν τίτλο στην νέα χρονιά και το απόλαυσαν άπαντες. Η ομάδα άφησε το ’25 με δυο γκέλες. Αν πρέπει να μετρήσουμε 90λεπτα, θα πούμε ότι στο Παγκρήτειο οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν τρίτη σερί ισοπαλία, απομένει λοιπόν να δούμε αν ο τίτλος ξαναφέρει την απαιτούμενη ένταση που έλειψε στις αναμετρήσεις με Αρη και Κηφισιά. Για την ώρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού, μπορούν να είναι ήσυχοι ότι έχουν έναν προπονητή που μαγνητίζει τις κούπες. Μόνο την… Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει ακόμα ο άνθρωπος.