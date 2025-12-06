Ο Ελ Κααμπί οργιάζει και ο Ολυμπιακός καλπάζει

Οι νταμπλούχοι παραμένουν μόνοι πρώτοι , αλλά το σημαντικότερο για αυτούς ήταν ότι έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όμορφα γκολ, δοκάρια, σωστές τελικές ενέργειες (πάνω από 30!) και απόλυτη σοβαρότητα. Καμία υποτίμηση του αντιπάλου, τον οποίο άλλωστε θα τον βρουν ξανά μπροστά τους οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη ημέρα του 2026 για τον τελικό του super cup επί κρητικού εδάφους.Από τα πρώτα λεπτά καταλάβαινε κάποιος που θα πήγαινε η ιστορία αυτού του ματς. Από την στιγμή μάλιστα που οι Κρητικοί επέδειξαν ίδιο πρόσωπο με αυτό στο ματς κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ, ήταν εύκολη η διάγνωση πως ο Ολυμπιακός θα… καθαρίσει και εύκολα. Και η αλήθεια είναι, ότι το πρώτο γκολ των νταμπλούχων ήρθε με μικρή καθυστέρηση. Το γράφω γιατί ήταν καθηλωτική η παρουσία της ομάδας, απαγορεύοντας στον ΟΦΗ να περάσει το κέντρο!!! Εξαιρετικό ποδόσφαιρο, σούπερ συνεργασίες. Δεν πέταξε στα σκουπίδια το απόγευμά του, όποιος αποφάσισε να πάει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ένα μονότερμα με ποιότητα για την ομάδα του λιμανιού , που κορυφώθηκε με τις γκολάρες του Ελ Κααμπί. Ψαλιδάκι αλα Νίκος Αναστόπουλος (σούπερ κομπίνα με κόρνερ του Στρεφέτσα στο πρώτο δοκάρι και γύρισμα του Πιρόλα στο πέναλτι) και κεφαλιά αλα Μάρκο Φαν Μπάστεν (από σέντρα- ασίστ του Ροντινέι). Και δεν είναι υπερβολή, αυτό που μόλις διαβάσατε. Μάλιστα, καταλαβαίνω και όσους υποστηρίζουν την ομάδα και αναρωτιούνται «πως θα είναι η ζωή χωρίς τον Μαροκινό, όταν πάει στο κόπα Άφρικα;» Το κακό της ιστορίας, είναι ότι τα γκολ του Αγιούμπ θα λείψουν. Το καλό της ιστορίας, ότι ο Ολυμπιακός είναι θωρακισμένος με επιθετικούς πρώτης γραμμής, όπως ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι. Τόσο ο Ουκρανός, όσο και ο Ιρανός έχουν δείξει ότι αν βρεθούν σε θέση εκτέλεσης θα την κάνουν την δουλειά. Και μπορούν να παίξουν και μαζί, σε περίπτωση που χρειαστεί.Τέλος πάντων, ας μην βιαζόμαστε να τρέχουμε τον χρόνο. Είναι που είναι αδίστακτος και καλπάζει, ας μην πέφτουμε στην παγίδα του και εμείς. Κόντρα στον ΟΦΗ λοιπόν, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν γοητευτικότατοι και έδειξαν πολύ καλά ενόψει του σημαντικού αγώνα με την Καϊράτ το απόγευμα της Τρίτης. Υποχρέωσαν τον ΟΦΗ στο να υποπέσει σε πολλά λάθη, τον πίεσαν, τον ζόρισαν και γενικά τον βασάνισαν με συνοπτικές διαδικασίες. Η αριστερή πλευρά με Ορτέγκα και Στρεφέτσα δούλεψε υπέροχα με αποκορύφωμα το 3- 0 που ήρθε από το πόδι του Ιταλού. Ο πρώην άσος της Κόμο, είχε και στο πρώτο 45λεπτο φάσεις να σκοράρει, είχε και σε προηγούμενα ματς, αλλά η μπάλα δεν του φέρθηκε με αγάπη. Αυτή την φορά την έστειλε στο πλεκτό και μέσα στον πανηγυρισμό του έκανε και κίνηση τινάγματος της κακοδαιμονίας.Ο Μεντιλίμπαρ δοκίμασε πράγματα ενόψει Καϊράτ, οι αλλαγές που έκανε είχαν σχέση με το ματς της Τρίτης (πολύ σημαντικό ότι πήρε χρόνο ο Τσικίνιο συνεπώς θα ξεκινήσει στο ζόρικο ματς), θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιον θα προτιμήσει στο πλευρό του Πιρόλα (Μπιανκόν ή Καλογερόπουλο) και γενικά, ο Ολυμπιακός έδειξε αρκετά καλά λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Καζακστάν.