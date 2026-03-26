Τουρκικό ΥΠΕΞ για επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα: Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα
ΚΟΣΜΟΣ
Drone Τάνκερ Μαύρη Θάλασσα Κωνσταντινούπολη Τουρκία Τουρκικό ΥΠΕΞ

3 ΣΧΟΛΙΑ
Έντονη ανησυχία εκφράζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και προαναγγέλλοντας ενδεχόμενα μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ, μέσω του εκπροσώπου του Οντζού Κετσελί, τοποθετείται για το περιστατικό δίνοντας έμφαση τόσο στη σοβαρότητα της επίθεσης όσο και στην κατάσταση του πληρώματος.

«Εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα (26 Μαρτίου) στο δεξαμενόπλοιο "ALTURA", με σημαία Σιέρα Λεόνε και τουρκική διαχείριση, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι αρμόδιες αρχές μας διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες και τεχνικές ενέργειες σχετικά με την επίθεση. Τα 27 μέλη του τουρκικού πληρώματος που βρίσκονται στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους».

Κίνδυνοι για την περιοχή

Η ανακοίνωση εστιάζει ιδιαίτερα στο νομικό και επιχειρησιακό σκέλος, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

«Τέτοιου είδους επιθέσεις, που λαμβάνουν χώρα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας στη Μαύρη Θάλασσα και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή, την περιουσία, τη ναυσιπλοΐα και την περιβαλλοντική ασφάλεια στην περιοχή», συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Κλείσιμο

Διπλωματικές επαφές για αποτροπή κλιμάκωσης

Παράλληλα, η 'Αγκυρα υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω ένταση στη Μαύρη Θάλασσα.

«Συνεχίζουμε τις επαφές μας με τα αρμόδια μέρη, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση και η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μαύρη Θάλασσα».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων

Τέλος, το τουρκικό ΥΠΕΞ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης, κάνοντας σαφή αναφορά στην προστασία των συμφερόντων της χώρας.

«Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην περιοχή».
Thema Insights

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης