Τουρκικό ΥΠΕΞ για επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα: Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα
Το τουρκικό ΥΠΕΞ, μέσω του εκπροσώπου του Οντζού Κετσελί, τοποθετείται για το περιστατικό δίνοντας έμφαση τόσο στη σοβαρότητα της επίθεσης όσο και στην κατάσταση του πληρώματος
Έντονη ανησυχία εκφράζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και προαναγγέλλοντας ενδεχόμενα μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.
«Εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα (26 Μαρτίου) στο δεξαμενόπλοιο "ALTURA", με σημαία Σιέρα Λεόνε και τουρκική διαχείριση, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα.
«Τέτοιου είδους επιθέσεις, που λαμβάνουν χώρα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας στη Μαύρη Θάλασσα και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή, την περιουσία, τη ναυσιπλοΐα και την περιβαλλοντική ασφάλεια στην περιοχή», συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.
«Συνεχίζουμε τις επαφές μας με τα αρμόδια μέρη, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση και η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μαύρη Θάλασσα».
Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων
Οι αρμόδιες αρχές μας διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες και τεχνικές ενέργειες σχετικά με την επίθεση. Τα 27 μέλη του τουρκικού πληρώματος που βρίσκονται στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους».
Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding the Attack on a Turkish-Operated Merchant Vessel in the Black Sea — Turkish MFA (@MFATurkiye) March 26, 2026
Κίνδυνοι για την περιοχήΗ ανακοίνωση εστιάζει ιδιαίτερα στο νομικό και επιχειρησιακό σκέλος, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
🇹🇷 #Turkey: A crude oil tanker managed by the Turkish company Pergamon Denizcilik was struck by a naval drone in the Black Sea earlier today.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) March 26, 2026
The vessel, identified as Altura was located approximately 14–18 nautical miles off the Bosphorus Strait near Istanbul at the time of… pic.twitter.com/KEZLgoDrMN
Διπλωματικές επαφές για αποτροπή κλιμάκωσηςΠαράλληλα, η 'Αγκυρα υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω ένταση στη Μαύρη Θάλασσα.
Τέλος, το τουρκικό ΥΠΕΞ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης, κάνοντας σαφή αναφορά στην προστασία των συμφερόντων της χώρας.
«Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην περιοχή».
