Ο Ολυμπιακός εμφάνισε ξανά το Ουκρανικό τεθωρακισμένο!

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού ένα τέτοιο ματς ήταν αυτό κόντρα στον Βόλο για το κύπελλο. Ο Μεντιλίμπαρ περίμενε πως και πως να δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν αγωνίζονταν τόσο πολύ μέχρι τώρα. ‘Έτσι έφτιαξε μια ενδεκάδα που μπορούσε να την κρίνει και σε ομαδικό, αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Με τον Πασχαλάκη στο τέρμα, Καλογερόπουλο- Βέζο στα μπακ και στόπερ τους Μπιανκόν- Μάνσα. Μουζακίτης- Σιπιόνι στα χαφ, με τον Νασιμέντο μπροστά τους.Στην μια πλευρά Στρεφέτσα, στην άλλη Γιαζίτσι και μπροστά Γιάρεμτσουκ. Οι νταμπλούχοι βρήκαν νωρίς το γκολ από κόρνερ και κεφαλιά Μπιανκόν. Έβγαλαν δηλαδή πολύ γρήγορα από πάνω τους την υποχρέωση να προηγηθούν. Μετά ήταν όλα θέμα διαχείρισης. Ο Βάσκος τεχνικός όμως είχε παράπονα και ήταν δικαιολογημένα. Η πίεση δεν έβγαινε όπως είχε συνηθίσει και οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών ήταν μεγάλες. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ανησυχήσει από τον Βόλο, που κι αυτός είχε κάνει τις αλλαγές του. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει μπει δυνατά στο φετινό πρωτάθλημα και στην επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.Ο Στρεφέτσα (δυο ασίστ), ο Μάνσα (σταθερός), ο Νασιμέντο, είναι παίκτες που περνάνε από σκανάρισμα. Γιατί η ομάδα τους έχει ανάγκη και περιμένει πολλά περισσότερα. Γράφω αυτούς τους τρεις γιατί είναι κομβικοί και οι «ερυθρόλευκοι» τους έχουν ανάγκη στο rotation. Ο Μεντιλίμπαρ θα τους δώσει και πρωταθληματικό χρόνο, απλά η αναμέτρηση με τον Βόλο ήταν ευκαιρία. Στο πρώτο μέρος αυτού του ματς λοιπόν, η ομάδα είχε 8 τελικές, 6 στον στόχο και 4 γκολ. Τι άλλο να περιμένεις; Και το καλύτερο νέο; Το Ουκρανικό τεθωρακισμένο επέστρεψε καλά. Από ‘κει που ‘χε αφήσει τον εαυτό του στην προετοιμασία.Θυμίζω υπάρχει παλαιότερο άρθρο εδώ στο Π.Θ. που μοιραστήκαμε σκέψεις για τον Γιάρεμτσουκ. Είχε ένα εντυπωσιακό φινάλε την περασμένη σεζόν, μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα στην προετοιμασία και οργίασε. Όμως τραυματίστηκε, ο Ολυμπιακός έβγαλε τις δουλειές του με Ελ Κααμπί- Ταρέμι, αλλά ο Ρόμαν είναι ξανά εδώ. Και ο τύπος βάζει και γκολάρες, όχι αστεία. Δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό με τρία φορ έτοιμα να… καθαρίσουν. Όπως και να ‘χει ήταν εύκολη η υποχρέωση για τους νταμπλούχους της χώρας μας απέναντι στον Βόλο που τώρα έχουν τον Άρη για την Super League και μετά τον…τελικό κόντρα στην Αϊντχόβεν.