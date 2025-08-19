Πίεση θανάτου θέλει ο Μεντιλίμπαρ και περιμένει παίκτες!

Πώς είναι ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο; Ξεκίνησε πιο αργά απ’ όλους την προετοιμασία του, όμως οι μέρες πέρασαν και μπορούμε με ασφάλεια λίγο πριν η ομάδα εμφανιστεί στο άδειο από κόσμο «Καραϊσκάκης» το Σάββατο, να μοιραστούμε κάποια πραγματάκια. Ας ξεκινήσουμε με την βάση δεδομένων:Με το φιλικό κόντρα στην Ίντερ οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την φετινή τους προετοιμασία, έχοντας αποφασίσει την κορύφωση της, να την δώσουν επί ιταλικού εδάφους. Συνολικά, οι Πειραιώτες έδωσαν εννέα φιλικά. Τα επτά από αυτά στην Ολλανδία, ένα στο Βερολίνο και δύο στην Ιταλία. Στο διάστημα αυτό ο Μεντιλίμπαρ έδειξε ξεκάθαρα κάποια κομμάτια από τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα του. Όχι ότι γίναμε σοφότεροι, αφού ο άνθρωπος αυτός πάντα ήταν ξεκάθαρος στο τι θέλει να κάνουν οι παίκτες του. Πίεση θανάτου και άγιος ο Θεός.Το ξεχωριστό της υπόθεσης είναι ότι ο Βάσκος δεν παρουσίασε στα φιλικά μια «κλειδωμένη» ενδεκάδα όπως κάνουν αρκετοί συνάδελφοί του. Προτιμά ευελιξία και να νιώθουν όλοι ότι ανα πάσα στιγμή μπορεί να τους κάνει νόημα και να τους ρίξει στο χορτάρι. Πίεση ψηλά για άμεσο κλέψιμο και γρήγορη εκτέλεση, αλλά και την ανάπτυξη από πίσω, εφόσον η μπάλα έχει βρεθεί εκεί. Εξάλλου όπως ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ είπε στο τρομερό ντοκιμαντέρ του amazon prima για την πορεία των Πειραιωτών προς την κατάκτηση του Conference «το θέμα είναι η μπάλα να μπει στο κουτί».Ο Ολυμπιακός δεν ξερνάει φωτιές και έχει και τις αδυναμίες του. Οπότε αφήνοντας στην άκρη τα δεδομένα, πάμε και σε πιο ουσία: Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, όταν θα δηλωθεί η λίστα στην ΟΥΕΦΑ, αναμένονται διορθωτικές κινήσεις ώστε το σύνολο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμο. Οι νταμπλούχοι ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν μια ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη. Ο λόγος για τον 20χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό Ταλίς από την Παλμέιρας, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν φορέσει τα ερυθρόλευκα.Η συμφωνία προβλέπει πενταετές συμβόλαιο μέχρι το 2030, ενώ το ποσό που θα καταβάλουν οι Πειραιώτες αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Ο Ταλίς θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, με εντυπωσιακά νούμερα στις ακαδημίες (29 γκολ σε 56 εμφανίσεις) και ήδη 13 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα της Παλμέιρας. Πρόκειται για φορ που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή όσο και υποστηρικτικά, δίνοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.Όσο για τον Σαντίνο Αντίνο στο προηγούμενο ακριβώς άρθρο σας έγραψα ότι είναι μια υπόθεση… Σιπιόνι. Και όπως βλέπετε έτσι πηγαίνει με την κατάληξη άγνωστη φυσικά. Για να υπάρξουν εξελίξεις αυτό που παραμένει ίδιο είναι, ότι όλα εξαρτώνται από την Γοδόι Κρούζ που επιθυμεί να κάνει σήριαλ τις διαπραγματεύσεις. Από ‘κει και πέρα, το νέο όνομα είναι αυτό του Ντε Φρούτος για τον οποίο ο πρόεδρος της Ράγιο Βαγιεκάνο, αποκάλυψε πως απέρριψε πρόσφατα πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ για τον παίκτη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα της ομάδας που την κατέθεσε. Και μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί η περίπτωση του κεντρικού αμυντικού. Champions League έρχεται, η θωράκιση είναι επιβεβλημένη…