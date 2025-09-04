Οι υπηρεσίες υγείας στην πράξη

Με αυτήν την αρχή, στην ΗΔΙΚΑ, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα έργων για την κοινωνική ασφάλιση και την υγεία. Έργα που αφενός βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη σε αρκετά στάδια και επίπεδα επαφής του με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και αφετέρου αναβαθμίζουν τις αντικειμενικές δυνατότητες του ιατρικού προσωπικού, αλλά και του ίδιου του συστήματος υγείας. Στόχος η συνεχής εξέλιξή του και η δυνατότητα ανταπόκρισης του στις διευρυμένες ανάγκες.Η ΗΔΙΚΑ είναι ο τεχνολογικός βραχίονας του Υπουργείου Υγείας και μαζί με την καθοριστική συνεργασία και καθοδήγηση από το εποπτεύον Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έχει δημιουργήσει μια σειρά ψηφιακών εργαλείων τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται από χιλιάδες πολίτες. Και βέβαια – επειδή αυτή η προσπάθεια είναι δυναμική και συνεχιζόμενη – στο άμεσο μέλλον θα προστεθούν και νέα, δημιουργώντας ένα εμφανώς αναβαθμισμένο πλέγμα υπηρεσιών που μειώνουν την ταλαιπωρία, περιορίζουν τους χρόνους αναμονής, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την ασφάλεια των δεδομένων. Με δυο λόγια δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα κοινωνικό κράτος που θα λειτουργεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και με περισσότερη διαφάνεια.Ενδεικτικά αναφέρω συστήματα όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, το myHealth app και το myHelthDoc, το νέο Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού, τα μητρώα ασθενών, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και η ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων. Εδώ έχει αξία να σημειώσουμε και το NCPeHealth που δίνει την δυνατότητα στην Ελλάδα να συνδέεται ψηφιακά με την Ευρώπη και στην Υγεία. Συγκεκριμλενα ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να εκτελεί τις ηλεκτρονικές του συνταγές και να δίνει πρόσβαση στο συνοπτικό ιστορικό υγείας του σε χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Πολωνία, Εσθονία, Λιθουανία, Τσεχία). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν 16 χώρες και 5 ήδη ανταλλάσσουν δεδομένα.Επιπλέον, αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» - το «Προλαμβάνω». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτογενείς και δευτερογενείς δράσεις, καθώς και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους τους πολίτες, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι εξετάσεις αφορούν τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι πολίτες ειδοποιούνται και κλείνουν τα ραντεβού τους ψηφιακά μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Οι αριθμοί είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικοί καθώς ήδη 3,6 εκατ. πολιτών να έχουν πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εξετάσεις, γεγονός που διαμορφώνει μια νέα κουλτούρα και αντίληψη για την πρόληψη. Η πρόληψη στην υγεία δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη· είναι η πιο ουσιαστική επένδυση στη ζωή, γιατί σώζει χρόνο, κόστος και –κυρίως– ανθρώπινες ζωές.Κλείνοντας αυτό το σημείωμα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι επίσης σημαντικό. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και η εμπεδωμένη βούληση της Πολιτείας να την παρακολουθήσει και να την αξιοποιήσει με τρόπο συστηματικό, μας κάνει ακόμα πιο αισιόδοξους για την συνέχεια. Για παράδειγμα η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι μια υπόθεση από το μέλλον αλλά συμβαίνει ήδη - από την διαχείριση ογκολογικών ασθενών μέχρι την διευρυμένη χρήση «έξυπνων» αλγορίθμων στη συνταγογράφηση τα επόμενα χρόνια. Βέβαια στο πεδίο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι καμία τεχνολογία – όσο εξελιγμένη και αν είναι ή καταλήξει – δεν υποκαθιστά την ανθρώπινη παρέμβαση. Η ευθύνη της απόφασης παραμένει στον γιατρό, η φροντίδα και η μέριμνα παραμένει ανθρώπινη υπόθεση.Με δέσμευση λοιπόν στη συνεχή βελτίωση και την ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς φέρνουμε την τεχνολογία πιο κοντά στον άνθρωπο και εξασφαλίζουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους.