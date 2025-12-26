Οι χριστιανομάχοι σε Ελλάδα και Ευρώπη

Κλείσιμο

Χρόνια πολλά με υγεία, σε όλες και όλους!Δισεκατομμύρια Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν τη Γέννηση του Θεανθρώπου. Κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Χριστιανοί όμως, σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου διώκονται για τα θρησκευτικά «πιστεύω» τους. Αποκαλυπτικό ήταν το ρεπορτάζ του Βασίλη Αναστασόπουλου, στο protothema.gr, στις 23/12/2025. Βασικοί διώκτες του Χριστιανισμού είναι βέβαια οι Μουσουλμάνοι, που συνεχίζουν τις πρακτικές αιώνων των ομοθρήσκων τους…Στην Ελλάδα όπου οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και βέβαια, ούτε οι Μουσουλμάνοι Έλληνες της Θράκης ούτε οι άλλοι Μουσουλμάνοι από διάφορες χώρες, νόμιμοι και παράνομοι που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στην άσκηση των λατρευτικών τους καθηκόντων.Φαίνεται αντίθετα να υπάρχει μια προσπάθεια απαξίωσης και αμφισβήτησης του Χριστιανισμού. Είδα πολλές αναρτήσεις με αναφορά στο χειμερινό ηλιοστάσιο και τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου (συνήθως 21 ή 22 Δεκεμβρίου), τη χρονική διάρκεια της ημέρας που μεγαλώνει στη συνέχεια, αναφορές στα γενέθλια του Μίθρα (25 Δεκεμβρίου) που εορτάζονταν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αναφορές σε αρχαίες ελληνικές γιορτές (Ηλιούγεννα) και την περιφορά της Ειρεσιώνης (κλαδιού ελιάς πλούσιου σε καρπούς) που παραπέμπουν στα Χριστούγεννα και τον στολισμό του δέντρου, των σπιτιών και των δημόσιων χώρων. Συσχετίζουν τα κάλαντα με τις καλένδες (που δεν υπήρχαν στο αρχαίο ελληνικό ημερολόγιο, γι’ αυτό άλλωστε και η φράση «στις ελληνικές καλένδες» παραπέμπει σε χρέη που δεν εξοφλούνται ποτέ ή σε υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται), ενώ η πρώτη αναφορά για «μηναγύρτες» (τους καλαντιστές των ημερών μας) γίνεται από τον Ιωάννη Τζέτζη τον 12ο αιώνα. Γράφουν ότι τα Χριστούγεννα άρχισαν να γιορτάζονται από τον 10ο αιώνα, ενώ αυτό είναι αναληθές (γύρω στο 335 μ.Χ. άρχισε στη Ρώμη ο αυτόνομος εορτασμός των Χριστουγέννων, καθώς μέχρι τότε εορτάζονταν με τα Θεοφάνεια). Και φυσικά, όσες και όσοι διαβάζουν αυτές τις αναρτήσεις τις θεωρούν σωστές. Ούτε είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν όσα ανέφερα παραπάνω, ούτε να ψάχνουν για να βρουν αν όλα αυτά ισχύουν.Οι απόψεις μου για το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας, τη συνέχεια του ελληνισμού κ.λπ. είναι γνωστές. Θεωρώ όμως άστοχες και ανεπίκαιρες αυτές τις αναφορές, περί Μίθρα, Ειρεσιώνης και άλλων συναφών…Είναι γνωστό ότι υπάρχουν στη χώρα μας πολλοί άθεοι και δωδεκαθεϊστές που με την ελευθερία του διαδικτύου μπορούν να περάσουν τις απόψεις τους πολύ εύκολα.Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τεράστια εντύπωση προκάλεσε, όχι μόνο σε μένα, το ρέιβ πάρτι που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20/12/2025 στον προαύλιο χώρο και τα σκαλιά του ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή (το όνομά της προέρχεται από τη Λαμπρινή, ψυχοκόρη του μεγαλοκτηματία Λάμπρου Βεΐκου), από τον Δήμο Αθηναίων, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (!). «Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής» τόνιζαν οι διοργανωτές του ρέιβ πάρτι. Άντε παιδιά, με το καλό, να κάνουμε μια άλλη αθηναϊκή συνοικία hotspot της τραπ μουσικής.Διαβάζοντας και τα σχόλια, παρατήρησα ότι υπήρξαν πολλοί που επιδοκίμασαν το πάρτι αυτό. Ο κύριος Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, είχε γνώση για τον χώρο τέλεσης του πάρτι; Ο ιερέας και η εκκλησιαστική επιτροπή του ναού ενημερώθηκαν; Ορισμένοι σχολίασαν ότι ο χώρος δικαιοδοσίας του ναού τελειώνει στα σκαλιά του και ότι ο προαύλιος χώρος είναι κοινόχρηστος, θυμίζοντας ανάλογες διαφωνίες Περιφερειών και Δήμων, σε ποιον ανήκει ο δρόμος, το πεζοδρόμιο, το κράσπεδο κ.ο.κ. Να δεχτώ ότι ο προαύλιος χώρος είναι κοινόχρηστος, σημαίνει αυτό όμως ότι μπορεί ο καθένας να κάνει εκεί, ό, τι θέλει; Και πάω τώρα και στο άλλο θέμα, αυτό της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Τα χρήματα της ΕΕ δόθηκαν στον Δήμο ή τους διοργανωτές του ρέιβ πάρτι; Μοιράζει γενικότερα χρήματα η ΕΕ για ανάλογες εκδηλώσεις; Αν π.χ. η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος ζητήσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβολή της μοναδικής, ηπειρώτικης πεντατονικής μουσικής (την οποία και αυτή προσπαθούν να οικειοποιηθούν οι Αλβανοί και να την κατοχυρώσουν ως δικό τους πολιτιστικό στοιχείο…), θα τα πάρει;Όσο για τη ρέιβ μουσική, που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 (ρέιβ<αγγλ. rave, 1989) και γνώρισε επιτυχία στα τέλη του περασμένου αιώνα, είναι τόσο σημαντική ώστε να επιχορηγείται από την ΕΕ; Τίποτα δεν είναι παράξενο πλέον βέβαια στην ΕΕ, με τα πρόσωπα που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε αυτή…Μετά τα χάρτινα καλαμάκια, τα φαγώσιμα έντομα με πρωτεΐνες και τα συναφή, έχουμε και επιχορηγήσεις σε ρέιβ πάρτι.Για κάποιους σχολιαστές που δικαιολόγησαν το ρέιβ πάρτι στην εκκλησία φέρνοντας ως παράδειγμα τα καλοκαιρινά, συνήθως, πανηγύρια, που γίνονται δίπλα σε ναούς, να αναφέρω τα εξής (δεν αφορά αυτό τα πανηγύρια που διοργανώνουν αθλητικά σωματεία, καφενεία, χασαποταβέρνες κ.λπ.).Αυτά γίνονται για να τιμηθεί η μνήμη ενός αγίου ή μιας αγίας. Μετά τη λειτουργία, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ακολουθούσε κοινό γεύμα για όλους τους πανηγυριστές (κάτι που παραπέμπει στις αγάπες, τις κοινές συνεστιάσεις των πρώτων Χριστιανών) και κάποιου είδους γλέντι. Υπάρχει μάλιστα και λέξη που αποδίδει ακριβώς όλο αυτό: «αγιομνήσι» και σημαίνει θρησκευτικό πανηγύρι που συνήθως τελείται σε ξωκλήσι. Τώρα, αν ειδικά στις μεγάλες πόλεις ή κωμοπόλεις, κάποιοι στήνουν την πραμάτεια τους δίπλα σε μια εκκλησία και πουλάνε σώβρακα, μαλλί της γριάς κ.ά. σαφώς και αποτελεί παράταιρο και παρακμιακό φαινόμενο, παντελώς άσχετο με τη χριστιανική θρησκεία.Δυστυχώς δεν εμφανίζονται μόνο στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι χριστιανομάχοι (που χαρακτηρίζουν χριστιανοταλιμπάν όσους υπερασπίζονται την πίστη τους στον Χριστό), αλλά σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ορισμένοι θεωρούν ότι οι μαζικές αφίξεις λαθρομεταναστών από μουσουλμανικές χώρες στην Ευρώπη στοχεύουν στον σταδιακό αποχριστιανισμό της. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι σατανικοί εγκέφαλοι που απεργάζονται ανάλογες κοσμογονικές αλλαγές; Ο Τραμπ και ο Πούτιν, όπως έγραψε ο «Guardian» ή κάποιοι άλλοι;Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια τάση θρησκευτικής ουδετεροποίησης, για να μην ενοχλούνται οι Μουσουλμάνοι που αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ή και πλειοψηφία σε ορισμένες πόλεις ή κωμοπόλεις. Ακόμα και η Google, στην Ελλάδα έχει στο λογότυπό της κάποια φωτάκια που θυμίζουν διακόσμηση συνοικιακού ουζερί και την επεξήγηση: «Εορταστική περίοδος 2025». Τι ακριβώς γιορτάζουμε την εορταστική περίοδο;