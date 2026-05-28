Μπέσεντ προς Ιράν: Δεν θα ανεχτούμε διόδια στα Στενά του Ορμούζ, οι μέρες που τρομοκρατούσατε την περιοχή έχουν τελειώσει
Ο Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων ή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του o υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ,  ανέφερε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα επιτεθεί με σφοδρότητα εναντίον οποιουδήποτε εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, στη διευκόλυνση ενός τέτοιου συστήματος χρεώσεων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ομάν, σημειώνοντας ότι οποιοιδήποτε συνεργάτες σε μια τέτοια διαδικασία θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα ανεχθεί καμία προσπάθεια επιβολής συστήματος διοδίων στα Στενά του Ορμούζ» έγραψε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις χώρες να απορρίψουν οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να διαταράξει την ελεύθερη ροή του εμπορίου στην περιοχή.

Ο Μπέσεντ κατέληξε αναφέροντας ότι «οι ημέρες κατά τις οποίες η Τεχεράνη τρομοκρατούσε την περιοχή και τον κόσμο έχουν τελειώσει»

