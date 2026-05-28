Κατοικίδια με… τσάκρα στον Ισημερινό: Κάνουν «ενεργειακούς καθαρισμούς» με βότανα και αυγά, δείτε βίντεο
Σκύλοι, γάτες και κουνέλια πάνε για «limpia», ένα αρχαίο τελετουργικό των Ανδέων, που έχει ως στόχο να απομακρύνει σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά μπλοκαρίσματα
Στην πρωτεύουσα του Ισημερινού, το Κίτο, οι θεραπευτές βρήκαν μια νέα αγορά στα πρόσωπα των ανήσυχων «γονιών» κατοικίδιων.
Στην αγορά του Σαν Φρανσίσκο, σκύλοι, γάτες και κουνέλια πάνε για «limpia». Πρόκειται για ένα αρχαίο τελετουργικό των Άνδεων που έχει ως στόχο να απομακρύνει σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά μπλοκαρίσματα, σύμφωνα με το AFP. O «curandero» (θεραπευτής) χρησιμοποιεί βότανα, καπνό και ωμά αυγά για να ανοίξει τα τσάκρα των ζώων, μεγάλων, μικρών και τριχωτών.
🇪🇨 Traditional healers cleanse the chakras of pets in Ecuador— AFP News Agency (@AFP) May 28, 2026
In Ecuador's capital Quito, traditional healers are tapping into a new market for herbal remedies: the anxious "parents" of pampered pets. pic.twitter.com/tyGsSfBsv2
Ο καβγάς με την γάταΗ Ximena Tixi είπε ότι ο Lucas, ο σκύλος της ενός έτους ράτσας γκόλντεν ριτρίβερ, δεν είναι ο εαυτός του από τότε που είχε μια σύγκρουση με μια γάτα. Ωστόσο, έχει παρατηρήσει βελτίωση από τότε που έκανε δύο «καθαρισμούς». «Είναι πιο ενεργητικός, δεν δείχνει πια τον φόβο που είχε», δήλωσε η 49χρονη αρχιτέκτονας στο AFP. Στην τρίτη του συνεδρία, ο Lucas μπήκε τρέχοντας, κουνώντας την ουρά του.
Η «θεραπεύτρια»Η 57χρονη Nancy Correa, θεραπεύτρια πέμπτης γενιάς από οικογένεια γυναικών «curanderos» ανέλαβε τον Lucas. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον αγκάλιασε και στη συνέχεια έτριψε στο σώμα του φαρμακευτικά βότανα όπως αμάρανθο, τσουκνίδα και ευκάλυπτο. Η Nancy λέει πως επελέγησαν τα συγκεκριμένα επειδή φυτρώνουν σε χαράδρες και γι’ αυτό «περιέχουν την ενέργεια του νερού, του αέρα και του ήλιου».
Η συνάδελφος της Nancy, Amparo Lugmana, περιποιήθηκε τον Copito, τον τετράχρονο σκύλο της, ο οποίος «νιώθει πεσμένος» τον τελευταίο καιρό, τρίβοντας πέταλα, ένα αυγό και βότανα πάνω στο λευκό τρίχωμά του. Στο τέλος κρέμασε σπόρους από τον Αμαζόνιο σε μια κορδέλα γύρω από το λαιμό του, για να απομακρύνει τα κακά πνεύματα, σύμφωνα με το AFP.
Η Lugmana έχει ασχοληθεί με γάτες και κουνέλια και στέλνει θεραπείες στην επαρχία για τους ιδιοκτήτες αγελάδων και κοτόπουλων.
Όσο για το κόστος, κυμαίνεται από 4 έως 9 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του κατοικίδιου.
