Οι προβλέψεις μας έχουν επιβεβαιωθεί στις κάλπες, απαντά στο ΠΑΣΟΚ η RealPolls και απειλεί με νομικές κινήσεις
Άλλο η κριτική, άλλο η απαξίωση - Δεν μας αφορούν πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια, αναφέρει η εταιρεία απαντώντας στη Χαριλάου Τρικούπη
Με σκληρή ανακοίνωση απάντησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων RealPolls στις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη πρόσφατη μέτρηση που δημοσίευσε, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια αμφισβήτησης της αξιοπιστίας τόσο της ίδιας όσο και συνολικά του κλάδου των ερευνών κοινής γνώμης.
Η εταιρεία σημειώνει ότι το τελευταίο διάστημα «συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων», ενώ υπογραμμίζει ότι τοποθετείται δημόσια «για να αποκαταστήσει πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης».
Η RealPolls τονίζει ότι δεν συμμετέχει σε «πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια» και υπερασπίζεται τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, αναφέροντας πως πρόκειται για τεχνικές αντίστοιχες με εκείνες μεγάλων διεθνών δημοσκοπικών οργανισμών.
Παράλληλα, επικαλείται προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες, όπως αναφέρει, οι προβλέψεις της επιβεβαιώθηκαν από τα τελικά αποτελέσματα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, τονίζοντας ότι επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού» για οποιεσδήποτε αναφορές θεωρεί ψευδείς, προσβλητικές ή επιζήμιες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων, με δηλώσεις που στρέφονται και κατά της εταιρείας μας. Η RealPolls τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης. Διευκρινίζει ότι δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά “παιχνίδια”. Οι τεχνικές που ακολουθεί η RealPolls είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν, κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν. Στην πορεία της, η RealPolls διενήργησε έρευνες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των καλπών. Στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας (2023), η RealPolls υπήρξε η μόνη εταιρεία που εντόπισε εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση. Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2023), η RealPolls επιβεβαιώθηκε πλήρως και στους δύο γύρους, προβλέποντας τόσο το προβάδισμα 8 μονάδων του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώτο γύρο όσο και την άνετη τελική του επικράτηση στον δεύτερο. Τέλος, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η RealPolls προέβλεψε τα εκλογικά αποτελέσματα ακόμα και τηνμεγάλη άνοδο των «Σπαρτιατών», πού ήταν από τις εκπλήξεις της αναμέτρησης. Η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική. Για τις αναφορές αυτές ή/και κάθε άλλη επιζήμια ή/και ψευδή ή/και προσβλητική, η εταιρεία επιφυλάσσει ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού».
