H Ρωσική Εκκλησία έστειλε το χέρι ενός πρίγκιπα του μεσαίωνα στο μέτωπο της Ουκρανίας για «ενίσχυση του ηθικού»
H Ρωσική Εκκλησία έστειλε το χέρι ενός πρίγκιπα του μεσαίωνα στο μέτωπο της Ουκρανίας για «ενίσχυση του ηθικού»
Θραύσμα από το δεξί χέρι του πρίγκιπα Ντμίτρι Ντονσκόι, που θεωρείται σύμβολο της ρωσικής νίκης απέναντι στους Μογγόλους τον 14ο αιώνα, μεταφέρθηκε σε μονάδες του ρωσικού στρατού στο κατεχόμενο Ντονέτσκ
Έντονο σχολιασμό έχει προκαλέσει στα διεθνή ΜΜΕ η απόφαση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να στείλει στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία τμήμα του χεριού ενός πρίγκιπα του μεσαίωνα και αγίου, με στόχο - όπως υποστηρίζει - να ενισχύσει το ηθικό και την «πνευματική αντοχή» των Ρώσων στρατιωτών.
Πρόκειται για ένα θραύσμα από το δεξί χέρι του Μεγάλου Πρίγκιπα Ντμίτρι Ντονσκόι, το οποίο, σύμφωνα με το Πατριαρχείο Μόσχας, μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές μονάδες στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ.
«Ένα τμήμα του δεξιού χεριού του Μεγάλου Πρίγκιπα – του ίδιου χεριού με το οποίο κρατούσε το σπαθί του στη μάχη του Κουλίκοβο – εστάλη στο μέτωπο για να ενισχύσει το πνεύμα των στρατιωτών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το λείψανο τοποθετήθηκε σε μικρή περίτεχνη λειψανοθήκη, η οποία, σύμφωνα με την Εκκλησία, θα εκτίθεται σε ρωσικές στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται κοντά στη γραμμή των μαχών.
Ο Ντμίτρι Ντονσκόι, ο οποίος πέθανε το 1389, αποτελεί εμβληματική μορφή για τον ρωσικό εθνικισμό. Έμεινε στην ιστορία για τη νίκη του απέναντι στη Χρυσή Ορδή των Μογγόλων στη μάχη του Κουλίκοβο το 1380, μια σύγκρουση που θεωρείται από τη ρωσική ιστοριογραφία ως κομβικό σημείο στην πορεία προς την απελευθέρωση των ρωσικών εδαφών από τη μογγολική κυριαρχία.
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο το 1988, ενώ τα τελευταία χρόνια η μορφή του έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως σύμβολο στρατιωτικής και πατριωτικής ταυτότητας.
Η σορός του Ντονσκόι και η σαρκοφάγος του αποκαλύφθηκαν το φετινό καλοκαίρι κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου στο Κρεμλίνο της Μόσχας.
Η αποστολή του λειψάνου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία για πέμπτο χρόνο, ενώ οι απώλειες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.
Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι μόνο τον Ιούλιο οι ρωσικές απώλειες στο πεδίο των μαχών ξεπέρασαν τους 42.000 στρατιώτες. Παράλληλα, επικριτές του Κρεμλίνου και Ρώσοι λιποτάκτες έχουν καταγγείλει τη στρατηγική των μαζικών εφόδων με κύματα στρατιωτών, την οποία χαρακτηρίζουν «κρεατομηχανή» που χρησιμοποιείται για την εξάντληση των ουκρανικών δυνάμεων.
Πρόκειται για ένα θραύσμα από το δεξί χέρι του Μεγάλου Πρίγκιπα Ντμίτρι Ντονσκόι, το οποίο, σύμφωνα με το Πατριαρχείο Μόσχας, μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές μονάδες στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ.
«Ένα τμήμα του δεξιού χεριού του Μεγάλου Πρίγκιπα – του ίδιου χεριού με το οποίο κρατούσε το σπαθί του στη μάχη του Κουλίκοβο – εστάλη στο μέτωπο για να ενισχύσει το πνεύμα των στρατιωτών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το λείψανο τοποθετήθηκε σε μικρή περίτεχνη λειψανοθήκη, η οποία, σύμφωνα με την Εκκλησία, θα εκτίθεται σε ρωσικές στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται κοντά στη γραμμή των μαχών.
From the Main Cathedral of the Armed Forces to the front lines: The reliquary of St. Dmitry Donskoy has arrived in Rostov. A prayer service was held for troops and families before the sacred relic is dispatched directly to units in the combat zone. pic.twitter.com/gCr1fNTxDL— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 8, 2026
Ποιος ήταν ο Ντμίτρι Ντονσκόι
Ο Ντμίτρι Ντονσκόι, ο οποίος πέθανε το 1389, αποτελεί εμβληματική μορφή για τον ρωσικό εθνικισμό. Έμεινε στην ιστορία για τη νίκη του απέναντι στη Χρυσή Ορδή των Μογγόλων στη μάχη του Κουλίκοβο το 1380, μια σύγκρουση που θεωρείται από τη ρωσική ιστοριογραφία ως κομβικό σημείο στην πορεία προς την απελευθέρωση των ρωσικών εδαφών από τη μογγολική κυριαρχία.
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο το 1988, ενώ τα τελευταία χρόνια η μορφή του έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως σύμβολο στρατιωτικής και πατριωτικής ταυτότητας.
Η σορός του Ντονσκόι και η σαρκοφάγος του αποκαλύφθηκαν το φετινό καλοκαίρι κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου στο Κρεμλίνο της Μόσχας.
Η αποστολή του λειψάνου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία για πέμπτο χρόνο, ενώ οι απώλειες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.
Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι μόνο τον Ιούλιο οι ρωσικές απώλειες στο πεδίο των μαχών ξεπέρασαν τους 42.000 στρατιώτες. Παράλληλα, επικριτές του Κρεμλίνου και Ρώσοι λιποτάκτες έχουν καταγγείλει τη στρατηγική των μαζικών εφόδων με κύματα στρατιωτών, την οποία χαρακτηρίζουν «κρεατομηχανή» που χρησιμοποιείται για την εξάντληση των ουκρανικών δυνάμεων.
😅 Putin inspected the remains of Dmitry Donskoy and approved sending them to the “special military operation” zone— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026
Ancient bones discovered by the Russian Orthodox Church during the restoration of the Kremlin’s Archangel Cathedral are heading to the front.
Russian Orthodox… pic.twitter.com/Ixm52W4ix8
Η επιλογή του Ντονέτσκ έχει επίσης ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η περιοχή παραμένει μία από τις πιο οχυρωμένες ζώνες της Ουκρανίας και η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να την καταλάβει πλήρως, παρά το γεγονός ότι την έχει προσαρτήσει μονομερώς.
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει στηρίξει ανοιχτά την εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Ο Ορθόδοξος ιερέας και ιστορικός Αλεξάντερ Ζανεμονέτς, σε ανάλυσή του για το Carnegie Russia Eurasia Center, σημείωσε ότι η Εκκλησία αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να δείξει τη στήριξή της στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.
«Ήδη είχε στείλει ιερείς στην πρώτη γραμμή, είχε θεσπίσει υποχρεωτικές προσευχές για τη ρωσική νίκη σε κάθε εκκλησία και είχε οργανώσει πτήσεις εικόνων πάνω από πόλεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, «ένα κράτος που βρίσκεται σε πόλεμο θα προσπαθήσει να υποχρεώσει όλους τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών, να συμμετέχουν σε αυτόν».
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