Ένα ουράνιο τόξο στο χιονιά, μετά την καταιγίδα

Πήγε στην παγωμένη Βουδαπέστη χωρίς 12 παίκτες, για διάφορους λόγους. Με ηθικό καταρρακωμένο μετά την τεσσάρα από τον Γιόβιτς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με δύο εξτρέμ και δύο φορ. Εβαλε τον Σάντσες βασικό μετά από δυόμισι μήνες, μπήκε ο Κυριακόπουλος στην ενδεκάδα μετά από δυο μήνες. Είχε τον πιο «φτωχό» πάγκο κατά τη διάρκεια της εφετινής σεζόν, αποτελούμενο από τους Κότσαρη, Γείτονα, Κάτρη, Σιώπη, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρα, Πάντοβιτς.Κι όμως ο Παναθηναϊκός άξιζε τη νίκη στην Ουγγαρία! Δεν την πήρε λόγω της αστοχίας του Πελίστρι και της γκάφας του Πάλμερ – Μπράουν που έκανε το πέναλτι – δώρο στο 52’, με το οποίο προηγήθηκε η Φερεντσβάρος. Μοιάζει απίστευτο, αλλά θα μπορούσε να το χάσει αυτό το ματς από μια ομάδα η οποία δεν του δημιούργησε ούτε μία καθαρή μεγάλη ευκαιρία σε όλο το ματς! Θα το έχανε το παιχνίδι αν ο Ζαρουρί δεν είχε αυτή την καταπληκτική έμπνευση στο 86’ που χάρισε στον Παναθηναϊκό την ισοπαλία – πρόκριση στα play offs του Europa League και μια μεγάλη χαρά στους 1.200 φίλους του που βρέθηκαν στην κερκίδα και στους περίπου 1.500 που είχαν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, όχι όμως και παρουσία στο Groupama της υπέροχης ουγγρικής πρωτεύουσας.Ηταν σωστή η συνολική ιδέα του Ράφα Μπενίτεθ στο χθεσινό παιχνίδι εναντίον της αήττητης Φερεντσβάρος, η οποία όμως έχει πουλήσει στην ΑΕΚ τον κορυφαίο σκόρερ της (Βάργκα) και ήταν εκτός ρυθμού, καθώς έπαιζε το πρώτο της ματς εντός του 2026. Αναφέρουμε τη λέξη «ιδέα» διότι είναι πλέον πασιφανές ότι εκτός από συγκεκριμένα πεδία (press, συνεργασίες διδύμων στις πτέρυγες, build up), ο Ισπανός επιλέγει τρόπο παιχνιδιού, διάταξη και πρόσωπα ανά παιχνίδι! Γι’ αυτό και είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε στη λήξη της σεζόν και να μην έχουμε δει ίδια ενδεκάδα σε δύο σερί ματς από τον Παναθηναϊκό.Τρεις στόπερ απέναντι στους δύο επιθετικούς της Φερεντσβάρος. Μπακασέτας «οκτάρι» για καλύτερο έλεγχο της μπάλας, αποφυγή κλεψιμάτων από τον αντίπαλο, «σκαλοπάτι» στην ανάπτυξη. Καλάμπρια – Κυριακόπουλος full backs στα άκρα. Πελίστρι σε ρόλο δεύτερου επιθετικού – ελεύθερου σκοπευτή από δεξιά, Σάντσες αριστερά, μεταξύ Κυριακόπουλου και Σφιντέρσκι και ο Πολωνός φορ να τα κάνει όλα. Ωραία ενδεκάδα βάσει των διαθέσιμων επιλογών, με μία αχίλλειο πτέρνα. Τον Ρενάτο Σάντσες ο οποίος άντεξε μόλις 30 λεπτά στο τέμπο του αγώνα. Και λανθασμένα αντικαταστάθηκε στο 74’ από τον Ζαρουρί: έπρεπε αυτό να γίνει από το 46’ ή μάξιμουμ από το 60’.Ο Παναθηναϊκός δεν είχε χθες top απόδοση από κανέναν, αλλά είχε πολύ καλή εμφάνιση από πάρα πολλούς. Κατέθεσε τακτική προσήλωση, συγκέντρωση, πάθος, πίστη στην εφαρμογή του απλού πλάνου: βασικός στόχος να φτάσει η μπάλα σωστά στον Πελίστρι, αναζήτηση συνεργασιών από τα πόδια Σάντσες – Μπακασέτα, ανεβάσματα από τους ακραίους μπακ και μικρές αποστάσεις σε φάση σετ παιχνιδιού από τους Ούγγρους. Μ’ αυτά και μ’ αυτά πιέστηκε μόνο στο δεκάλεπτο 30’ – 40’, βρήκε και ξόδεψε δυο σούπερ αντεπιθέσεις με τον Πελίστρι, είδε τον (πρώην του Λεβαδειακού) Νταβίντ Γκροφ να αποσοβεί το 0-1 του Πάλμερ – Μπράουν και του Κυριακόπουλου στις αρχές του β’ μέρους, στάθηκε όρθιος μετά τον «αυτοτραυματισμό» του με το πέναλτι του Αμερικανού στόπερ, έφυγε με τον βαθμό – πρόκριση σ’ ένα γλυκό φινάλε που θα μπορούσε να ήταν και… πετιμέζι αν αξιοποιούσε ένα από τα δύο φάουλ που κέρδισε ο Βισέντε Ταμπόρδα παρότι μπήκε στο 92’!Ηταν μια καλή βραδιά για τον Μπενίτεθ, τους παίκτες, τους φιλάθλους. Μια ασπιρίνη στους πόνους που προκάλεσε η συντριβή από την ΑΕΚ. Και τίποτα περισσότερο, διότι από τον εφετινό Παναθηναϊκό όλα μπορεί κάποιος να τα περιμένει. Ποιος, επί παραδείγματι, μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το κυριακάτικο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι; Ουδείς!Θετικότατη η επιστροφή του Κυριακόπουλου που είναι η πιο επιτυχημένη καλοκαιρινή μεταγραφή. Θετικότατη επίσης η παρουσία του ηγετικού Ινγκασον, θετικό το πρόσημο για το δίδυμο Τσιριβέγια – Μπακασέτα, άξιο αναφοράς το ποδοσφαιρικό φιλότιμο του Κάρολ Σφιντέρσκι που δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αυλαία με τη Ρόμα λόγω κίτρινης κάρτας (μοναδικός διαθέσιμος φορ ο Πάντοβιτς εναντίον των Ιταλών).Αναμενόμενα τα προβλήματα του Σάντσες, πολύτιμα τα καλά στοιχεία του χασογκόλη Πελίστρι, πιστοποίηση της εκτελεστικής ικανότητας του Ζαρουρί, «ένεση» αυτοπεποίθησης για όλους. Και για τον αήττητο στο Europa League Μπενίτεθ, ο οποίος έχει δικαίωμα μόνο για τρεις αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα, σε περίοδο που ο Παναθηναϊκός πάει για 7-8 μεταγραφές. Εχει ήδη κάνει πέντε, θα πάρει αριστερό μπακ και χαφ και όλα είναι ανοιχτά για φορ και επιτελικό μέσο. Μόνο επί Στραματσόνι είχαν γίνει περισσότερες, εκείνο το χειμώνα πριν από ακριβώς δέκα χρόνια…