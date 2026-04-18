Τραμπ για Ιράν: Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά - «Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν με τα Στενά του Ορμούζ»
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Στενά του Ορμούζ

Τραμπ για Ιράν: Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά - «Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν με τα Στενά του Ορμούζ»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αναμένονται εξελίξεις σύντομα: «Μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουμε κάποιες πληροφορίες, βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και τηρούν σκληρή στάση»

Τραμπ για Ιράν: Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά - «Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν με τα Στενά του Ορμούζ»
52 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να ανακαλέσει την κίνησή της σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε θετική τροχιά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με την εξέλιξη της κατάστασης: «Οι συνομιλίες εξελίσσονται πολύ καλά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά» δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας τη στάση της ιρανικής πλευράς.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «επιχείρησαν να παίξουν παιχνίδια, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τέτοιου είδους κινήσεις αποτελούν πάγια τακτική του Ιράν στις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό, την αεροπορία και την ηγεσία της χώρας.

«Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά, όπως κάνουν εδώ και χρόνια, αλλά δεν μπορούν να μας εκβιάσουν» είπε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αναμένονται εξελίξεις σύντομα: «Μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουμε κάποιες πληροφορίες. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και τηρούν σκληρή στάση», δήλωσε.
52 ΣΧΟΛΙΑ

