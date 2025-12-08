Ο Μπενίτεθ θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι, αλλά πρέπει άμεσα να «σκληρύνει»

Κλείσιμο

Ποιος να το φανταζόταν… Όχι ότι ο Παναθηναϊκός θα «άφηνε» δυο βαθμούς στο AEL FC Arena. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι, άλλωστε και η ομάδα που παίρνει παραμάζωμα τους αντιπάλους της: από τον τελευταίο της βαθμολογίας κινδύνευσε στις Σέρρες να χάνει 2-0 στο 25’ πριν από λίγες εβδομάδες…Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι επτά μέρες μετά από το «δώρο» Πάλμερ – Μπράουν -Ντραγκόφσκι στις καθυστερήσεις του ντέρμπι με την ΑΕΚ θα έκανε νέο δώρο, πάλι στις καθυστερήσεις στην ΑΕΛ; 2-3 με πέναλτι ο Γιόβιτς στη Λεωφόρο, 2-2 με πέναλτι ο Πασάς στη Λάρισα, τρεις χαμένοι βαθμοί από το… πουθενά!Ναι, λοιπόν, ο Μλαντένοβιτς έκανε τον… Αϊ – Βασίλη στην ΑΕΛ, έχοντας χαρίσει και το πρώτο γκολ της γηπεδούχου, η οποία μέχρι να ανοίξει το σκορ από το λάθος του Σέρβου στη μεσαία γραμμή δεν είχε δημιουργήσει ούτε υποψία φάσης. Ναι, ο Τετέ έχασε για πολλοστή φορά εφέτος τετ α τετ (Αρης, Φέγενορντ), καθώς θολωμένος από την κόπωση ενός σπριντ 30 μέτρων στο 88’ δεν σήκωσε καν το κεφάλι του για να δει τον αμαρκάριστο Ντέσερς «φάτσα» με το αντίπαλο τέρμα για να κάνει το 1-3 και να «καθαρίσει» το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.Σε όλο το υπόλοιπο ματς, όμως, τι έκαναν οι Πράσινοι; Μια ομάδα εκνευριστικά αργή στην ανάπτυξή της, μια ομάδα χωρίς φαντασία, χωρίς σωστό «διάβασμα» του παιχνιδιού παίζοντας μονότονα από δεξιά με Καλάμπρια – Τετέ. Μια ομάδα… κουρασμένη, η οποία δεν τολμούσε να κάνει high press στην ΑΕΛ, ένα σύνολο το οποίο μετά το 85’ δεν μπορούσε να επιβληθεί διατηρώντας την μπάλα στην κατοχή της και επέτρεπε στη γηπεδούχο με διαδοχικές «γιόμες» να κερδίζει κόρνερ, δεύτερες μπάλες αυτοπεποίθηση…Ο Μπενίτεθ θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι. Όχι μόνο μέχρι τον Ιανουάριο με τέσσερα επιπλέον ματς. Μέχρι το τέλος της σεζόν. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία εκμάθησης της παναθηναϊκής μαλθακότητας που ξεκινά από τον Γιάννη Αλαφούζο, θα πρέπει να σκληρύνει. Να γίνει πιο αυστηρός με τους παίκτες. Να περάσει περισσότερα μηνύματα για το τέλος της «άνεσης». Όπως το μήνυμα που πέρασε με την περίπτωση του Ντραγκόφσκι, τον οποίο ουσιαστικά «τελείωσε» επιλέγοντας τον Κώστα Κότσαρη στο ματς με την ΑΕΛ: αποφάσισε να του «δώσει» αυτό το ματς – δοκιμή για να τον έχει έτοιμο στα δύο παιχνίδια με τον Λαφόν στο Κόπα Αφρικα…Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει βασικό κίπερ. Θα πάρει και χαφ, πιθανώς και εξτρέμ, ίσως να ενισχυθεί και στην άμυνα. Όμως οι ομάδες δεν ξαναχτίζονται τον Ιανουάριο. Απλώς «επιδιορθώνονται». Και ο Παναθηναϊκός έχει τόσο πολλές κακοτεχνίες, έχει τόσο μεγάλα και σημαντικά προβλήματα στη μεσαία γραμμή του (από την οποία ξεκινούν τα πάντα) που δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσει τεράστια αγωνιστική αλλαγή στο δεύτερο μισό της σεζόν.Τι μπορεί να κάνει; Να περάσει το «σε όποιον δεν του αρέσει, θα φύγει» μήνυμα. Θα φύγει είτε τον Ιανουάριο, είτε το καλοκαίρι. Μπορεί κάποιοι να μην αντέχουν την πίεση. Κάποιοι άλλοι να είναι δυσαρεστημένοι επειδή δεν παίζουν όσο πιστεύουν ότι αξίζουν. Η’ διότι είναι αναπληρωματικοί. Κάποιοι άλλοι απλώς να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Πάντως, δυσαρεστημένο για οικονομικής φύσης ζήτημα παίκτη, ο Παναθηναϊκός αυτής της περιόδου δεν έχει!Εφτυσε αίμα να νικήσει την Τετάρτη (με πέναλτι) τους αναπληρωματικούς της Κηφισιάς που όλοι μαζί παίρνουν όσα ένας παίκτης του Παναθηναϊκού μόνος του. Εχασε δυο βαθμούς από την ΑΕΛ με «δώρα» και πολύ κακή εικόνα συνολικά. Εχει μείνει στο -15 από την κορυφή, αρχίζει να βλέπει με κιάλια και τους Δικέφαλους, όχι μόνο τον Ολυμπιακό! Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να… αφήσει σε δεύτερη μοίρα το πρωτάθλημα επικεντρώνοντας όλη την προσπάθειά του στο Europa League και το Κύπελλο, ρισκάροντας τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν!Γι’ αυτό και ο Μπενίτεθ καλείται να το… πάρει αλλιώς ως προς τις αποφάσεις του για τη διαχείριση του ρόστερ.