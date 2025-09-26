To μεγάλο ρίσκο και το τριπλό colpo grosso του Κόντη

Κλείσιμο

Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν κράμπες. Ο Τουμπά και ο Τετέ, οι μόνοι της ενδεκάδας -εκτός από τον Λαφόν= που είχαν παίξει ως βασικοί εναντίον του Ολυμπιακού, δεν είχαν παρουσιάσει μυϊκά προβλήματα…Μέσα λοιπόν, ο Ινγκασον που είχε παίξει μόνο με την Καλλιθέα. Μέσα ο υποτιμημένος απ΄ όλους Κώτσιρας που ήταν ο MVP του ματς. Μέσα ο Μλαντένοβιτς χωρίς ρυθμό. Μέσα ο Σιώπης αντί του Τσιριβέγια, ο Σάντσες αντί του Τσέριν, ο Σφιντέρσκι αντί του Ντέσερς και ο Ζαρουρί που είχε παίξει βασικός μόνο στο ματς Κυπέλλου.O Kόντης άλλαξε οκτώ στους δέκα βασικούς πλην του τερματοφύλακα, πήρε τεράστιο ρίσκο και έκανε το διπλό colpo grosso: έστειλε το μήνυμα της «χρησιμότητας» σε όλους τους παίκτες και ταυτόχρονα τους έβαλε μέσα για να πάρουν το ματς παίζοντας επιθετικά. Οχι για να «περιμένει» με πασούλες και υπομονή. Για να επιτεθεί! Γιατί; Διότι ο υπηρεσιακός κόουτς και το τιμ του είχαν «διαβάσει» όχι μόνο το επιθετικό ταλέντο της Γιουνγκ Μπόις, αλλά και τα τεράστια αμυντικά κενά της.Πόσες ομάδες που παρατάσσονται με αυθεντικό 4-4-2 και μόνο έναν αμυντικό μέσο θα αντιμετωπίσει εφέτος ο Παναθηναϊκός; Στην Ελλάδα ουδεμία, σας το υπογράφουμε με τα δύο χέρια! Η αφελής Γιουνγκ Μπόις παρατάχθηκε σαν να παίζει αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός μπήκε μελετημένος, πνευματικά έτοιμος και σωματικά φρέσκος, το ματς ήταν 0-3 στο 19’ με ποσοστό ευστοχίας… 75%: τρία γκολ σε τέσσερις φάσεις.Ηταν τυχερός ο Παναθηναϊκός στο α’ μέρος; Τυχερός και ικανός! Είναι η ικανότητα του Λαφόν που αποσοβεί το 1-0 στο 5’, είναι τύχη η αστοχία των Ελβετών που αστοχούν δύο φορές μετά το 1-3 από τα σερί σφάλματα Ζαρουρί – Σάντσες – Λαφόν. Και είναι οι επιλογές του Κόντη που «κλειδώνουν» το παιχνίδι για τους Πράσινους στο β’ ημίχρονο: το τρίτο colpo grosso ενός κόουτς που αν έχανε χθες το ματς βάσει των αρχικών επιλογών του, σήμερα θα ήταν στα… «μανταλάκια»!Λίγο πιο χαμηλά τα μέτρα των τριών μέσων, λίγο πιο κοντά στους μπακ οι δυο εξτρέμ που δεν διακρίνονται και για τη μαχητικότητά τους: Τετέ – Ζαρουρί ήταν θαυμάσιοι επιθετικά, αλλά σοφά ο κόουτς τους αντικατέστησε στο 70’ – 75’ με δύο μπακ, Κυριακόπουλο – Καλάμπρια! Εβγαλε και τον Σάντσες στο 70’ (που θα έπρεπε να είχε βγει πολύ νωρίτερα…), έβαλε τον Τσιριβέγια, κράτησε πανεύκολα το ήδη διαμορφωμένο 1-4 και πλέον ο Παναθηναϊκός μπορεί με δεύτερο σερί τρίποντο επί των Go Ahead Eagles να χτίσει όχι μόνο γερά θεμέλια πρόκρισης, αλλά και ισχυρές προϋποθέσεις για τις θέσεις 1-8 στο League Phase του Europa League, δηλαδή να προκριθεί χωρίς play offs απευθείας στη φάση των «16»!Μόλις μία ήττα σε επτά ευρωπαϊκά παιχνίδια εφέτος, ούτε μία νίκη στο πρωτάθλημα, όπου αδυνατεί να νικήσει τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο και του κάνει ανατροπή από 2-1 σε 2-3 η Κηφισιά σε ουδέτερο γήπεδο! Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που χθες δεν «μάσησε» ούτε από την εν Ελλάδι ατμόσφαιρα μιζέριας, ούτε από τον συνθετικό χλοοτάπητα της Βέρνης, ούτε από το μαζικό rotation, ούτε από την επιθετικότητα της ελβετικής ομάδας μετά το 1-3 και μέχρι το 45’.Και τώρα; Τώρα… πάμε και βλέπουμε! Προφανώς, άνοιξε η συζήτηση για τη «μονιμοποίηση» του Κόντη, μα ο Παναθηναϊκός έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον Ρεμπρόφ. Προφανώς ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πολύ πίσω στο πρωτάθλημα (κατά τη γνώμη μας πρέπει να ρίξει το βάρος στην Ευρώπη) και στο Αγρίνιο δεν θα βρει μια ομάδα να παίζει τόσο «ανοιχτά». Τώρα έβαλε κι άλλους στο «παιχνίδι»: τον Ζαρουρί, τον Σιώπη, τον Ινγκασον, τον Μλαντένοβιτς. Παιχνίδι με παιχνίδι θα προσπαθεί μέχρι τη διακοπή του Οκτωβρίου να ξαναφτιάξει τη ζωή του: Παναιτωλικός, Go Ahead Eagles, Ατρόμητος, time out.Και μετά; Μετά τα πιο δύσκολα, μέχρι την επόμενη διακοπή πρωταθλήματος, του Νοεμβρίου: Άρης εκτός, Φέγενορντ εκτός, Αστέρας εντός, Ατρόμητος εκτός στο Κύπελλο, Βόλος εκτός, Μάλμε στη Σουηδία, ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Δύσκολο! Και θα είναι πιο δύσκολο με νέο προπονητή! Αλλά στον πράσινο πλανήτη ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Αυτοπεποίθηση, χαμόγελο, ελπίδα: αν δεν χάσει στις επόμενες δέκα μέρες αυτά που κέρδισαν παίκτες και οπαδοί μετά την τεσσάρα στην Ελβετία, θα έχει μια ευκαιρία για καλύτερη σεζόν.Διότι στο «Wandkorf» αυτή την ευκαιρία που έχασε εναντίον του Ολυμπιακού, την ευκαιρία για μια υπερβατική νίκη και όχι για ένα τρίποντο ρουτίνας, ο Παναθηναϊκός την έπιασε από τα μαλλιά.