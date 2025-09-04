Οι δυο μεταγραφές που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός και η σύγκριση με τον Ολυμπιακό

Κλείσιμο

Μεταγραφές τέλος, λοιπόν, στον Παναθηναϊκό. Εχει δικαίωμα μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου να πάρει παίκτη για τις «εγχώριες» διοργανώσεις, έχει δικαίωμα μέχρι το τέλος του μήνα να πάρει έξτρα ελεύθερους πάλι για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, αλλά από το κλαμπ λένε «τέλος». Ας τους πιστέψουμε.Όταν, άλλωστε, γραφόταν από τον Απρίλιο στα media - και δεν διαψευδόταν από τον Παναθηναϊκό – ότι η ομάδα πρέπει λόγω του cost control της UEFA να έχει έσοδα άνω των 20 εκατ. Ευρώ εφέτος από πωλήσεις, πολλοί δεν το πίστευαν. Το υποτιμούσαν. Η’ και το λοιδωρούσαν. «Εφαγε» το πρόστιμο τελικά ο Παναθηναϊκός που δεν είχε πουλήσει ούτε έναν παίκτη από το 2022 (Αλεξανδρόπουλος με 4 εκατ. Ευρώ στην Σπόρτινγκ), έκανε και τρεις πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 39 εκατ. Ευρώ που πιθανώς να φτάσουν τελικά τα 45 εκατ. Ευρώ αν ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης πιάσουν τα μπόνους στόχων στη Λισσαβώνα. Δυο ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε λίγες μέρες, προφανώς ρεκόρ εσόδων από πωλήσεις στην ιστορία του κλαμπ και διόρθωση των λαθών που είχαν γίνει πέρυσι σ’ αυτό το πεδίο.Πάμε παρακάτω: είναι Ο.Κ. μεταγραφή ο Καλάμπρια αντί του Βαγιαννίδη; Ναι, είναι. Προφανώς δεν μιλάμε για τον… Μαϊκόν, αλλά ο Ιταλός όταν βρεθεί στο 100% μπορεί για ένα – δυο χρόνια να προσφέρει συνολικά (σε άμυνα και επίθεση) περισσότερα απ΄ όσα ο «Βάγια» που ασφαλώς έχει μεγαλύτερη προοπτική.Είναι Ο.Κ. μεταγραφή ο Ντέσερς αντί του Ιωαννίδη; Στο χρονικό σημείο στο οποίο πωλήθηκε ο Φώτης, δηλαδή στα τέλη της μεταγραφικής σεζόν, ναι, είναι! Διότι στο τέλος, πολλές επιλογές δεν έχεις. Αν ο Ιωαννίδης είχε πωληθεί με 5-6 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα στις αρχές Αυγούστου και ο Παναθηναϊκός αποκτούσε τον 31χρονο Νιγηριανό και όχι κάποιον καλύτερο, θα μπορούσε να ψέξει κάποιος τους διοικούντες την ΠΑΕ. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό της Superleague που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα τα τελευταία 15 χρόνια και δεν έχει κάνει σοβαρή πορεία στην Ευρώπη από το 2008-2009…Eνας επιθετικός που έχει βάλει 163 γκολ σε 396 ματς, δηλαδή σκοράρει κατά μέσο όρο 4 γκολ / 10 ματς, μπορεί να έχει και καλύτερες επιδόσεις από τον Φώτη. Μπορεί, δεν είναι βέβαιο. Το βέβαιο είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες συγκριτικά με το βελγικό, το ολλανδικό και το σκωτσέζικο στα οποία έχει αγωνιστεί…Συνεπώς, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν απέκτησε παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μαξίμοβιτς στη θέση του Σέρβου. Διότι ο Ρενάτο Σάντσες προφανώς είναι… πέντε κλάσεις πιο ποιοτικός από τον Σέρβο, αλλά ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι θα κάνει έστω 20 καλά παιχνίδια στη σεζόν; Μακάρι για τον Παναθηναϊκό να το βάζει ο Ρουί Βιτόρια που τον εμπιστεύτηκε. Από τη στιγμή, όμως, που ο Παναθηναϊκός πήρε εν γνώσει του τόσο μεγάλο ρίσκο (εξ ου και ο σωστός δανεισμός και όχι αγορά από την Παρί Σεν Ζερμέν), έπρεπε να αποκτήσει ένα επιπλέον «οκτάρι» με τρεξίματα και ένταση στο παιχνίδι του. Για να είναι βέβαιος ότι θα την βγάλει «καθαρή» στο τετράμηνο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος, στο οποίο πλην των διακοπών λόγω εθνικής ομάδας και βάσει του νέου format στο Κύπελλο Ελλάδας (ίδιο με των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή με «πρωταθληματάκι») θα παίζει ανελλιπώς δύο ματς κάθε εβδομάδα! Το ίδιο, ασφαλώς ισχύει και για τους υπόλοιπους «Ευρωπαίους». Αλλά για μισό λεπτό...Αν θεωρήσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει το πρωτάθλημα, ότι δηλαδή ο βασικός ανταγωνιστής του είναι ο Ολυμπιακός, να θυμηθούμε ποιους έχει ο νταμπλούχος στη μεσαία γραμμή του; Eσε, Μουζακίτη, Σκιπιόνι, Γκαρσία, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Γιαζίτζι. Πιο δύσκολη πίστα το Champions League, όπου ελλοχεύουν και οι 4-5άρες και η μεγαλύτερη φθορά, πιο πλήρης όμως ο Ολυμπιακός...Και ακόμα πιο πλήρης στην επίθεσή του, εκεί όπου έως τώρα εντοπίζεται και το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι έπρεπε να έχουν παραχωρήσει τον φιλότιμο Ντάνιελ Μαντσίνι και να έχουν πάρει έναν πολύ καλύτερο εξτρέμ με γκολ στο βιογραφικό του. Ο Ζαρουρί ο οποίος δεν πείθει κανέναν έως τώρα, δεν αρκεί ακόμα κι αν βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν αρκεί διότι από τους εξτρέμ ο Παναθηναϊκός χρειάζεται γκολ. Ο Πελίστρι έχει χίλια καλά, αλλά δεν έχει γκολ. Ο Τετέ που το είχε πέρυσι, το έχει χάσει πολύ καιρό. Και μένει μόνο η σταθερή επαφή του Τζούρισιτς με τα αντίπαλα δίχτυα…Να θυμηθούμε τους εξτρέμ του Ολυμπιακού: Ποντένσε, Ζέλσον, Στρεφέτσα, Καμπελά, Πνευμονίδης και ο καλύτερος ακραίος του περυσινού πρωταθλήματος, ο προβληματικός αμυντικά, Ροντινέι! Εξι! Ουδεμία σύγκριση…Ο Παναθηναϊκός των 11 μεταγραφών, λοιπόν, έπρεπε να κάνει επιπλέον δύο. Αν και πόσο θα του κοστίσει η λανθασμένη αξιολόγηση (διότι χρήμα υπήρχε…) θα φανεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου...