Bloomberg: Η κούρσα τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων αλλάζει τα σχέδια εκατομμυρίων ταξιδιωτών

Η εκτόξευση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων απειλούν να ανατρέψουν τα καλοκαιρινά σχέδια διακοπών για εκατομμύρια ταξιδιώτες, οι οποίοι περίμεναν μια αποκλιμάκωση των ναύλων στις διηπειρωτικές πτήσεις.Οι τιμές εισιτηρίων σε βασικά δρομολόγια που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη έχουν αυξηθεί έως και κατά 560% μέσα στον Μάρτιο και εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και έως το φθινόπωρο. Αιτία είναι οι σοβαρές διαταραχές που προκαλεί ο πόλεμος στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως.Σύμφωνα με ανάλυση της Alton Aviation Consultancy, που βασίζεται σε στοιχεία της Cirium και διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων, οι τιμές για ταξίδια τον Ιούνιο σε επτά δημοφιλείς διαδρομές Ασίας-Ευρώπης είναι κατά μέσο όρο αυξημένες κατά περίπου 70% σε σύγκριση με πέρυσι. Ενδεικτικά, ένα εισιτήριο από το Σίδνεϊ προς το Λονδίνο ξεπερνά πλέον τα 1.500 δολάρια, περίπου διπλάσιο σε σχέση με το 2025. Στις τιμές περιλαμβάνονται τόσο απευθείας όσο και πτήσεις με μία στάση, καθώς και δρομολόγια μέσω αεροδρομίων του Κόλπου.Οι προοπτικές παραμένουν δυσοίωνες, καθώς ακόμη και μέχρι τον Οκτώβριο οι τιμές εκτιμάται ότι θα διατηρούνται περίπου 30% υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα.Ανάλογη είναι η εικόνα και στην αντίστροφη κατεύθυνση. Οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τις τιμές για τον Ιούνιο να καταγράφουν άνοδο έως και 79% σε ετήσια βάση, ενώ σε ορισμένες μακρινές διαδρομές το κόστος έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.