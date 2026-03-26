Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι
Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι

Το παρών στην τελετή έδωσαν ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ - Δείτε βίντεο με το εντυπωσιακό τελετουργικό

Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι
Ιστορία έγραψε εχθές, Τετάρτη 25 Μαρτίου, η Σάρα Μάλαλι, η οποία ενθρονίστηκε ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και έγινε επίσημα η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία της Αγγλικανικής Κοινωνίας, δηλαδή της παγκόσμιας ένωσης Αγγλικανικών εκκλησιών που αριθμεί περίπου 85 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως.

Η 63χρονη πρώην νοσηλεύτρια και μαία ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της σε τελετή με ισχυρό συμβολισμό στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρουσία περίπου 2.000 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ.

Σύμφωνα με την παράδοση αιώνων, η τελετή ξεκίνησε με τη Μάλαλι να χτυπά τρεις φορές με ποιμαντορική ράβδο τη δυτική πύλη του ναού, ζητώντας συμβολικά την είσοδό της. Ντυμένη με χρυσοκίτρινα άμφια, έγινε δεκτή από μαθητές τοπικών σχολείων, οι οποίοι τη ρώτησαν για ποιο λόγο έχει σταλεί στη θέση αυτή.



«Έχω σταλεί ως αρχιεπίσκοπος για να σας υπηρετήσω, να διακηρύξω την αγάπη του Χριστού και μαζί σας να τον λατρεύουμε και να τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τον νου και τη δύναμη», απάντησε η ίδια.

Η τελετή κορυφώθηκε με την ενθρόνισή της σε δύο διαφορετικούς θρόνους, οι οποίοι συμβολίζουν τον διπλό ρόλο του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι: αφενός ως επισκόπου της ομώνυμης επισκοπής και αφετέρου ως πνευματικού ηγέτη της παγκόσμιας Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Η Μάλαλι αναλαμβάνει το σημαντικό αυτό αξίωμα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την Εκκλησία της Αγγλίας, μετά την παραίτηση του προκατόχου της Τζάστιν Ουέλμπι τον Νοέμβριο του 2024. Ο Ουέλμπι αποχώρησε έπειτα τη δημοσιοποίηση έκθεσης για συγκάλυψη υπόθεσης κακοποίησης από την Εκκλησία της Αγγλίας τη δεκαετία του 1970, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν ενημέρωσε τις αρχές όταν οι καταγγελίες περιήλθαν σε γνώση του το 2013.

Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι
Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι
Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι
76 ΣΧΟΛΙΑ

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

