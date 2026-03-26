Πώς αλλάζει τα δεδομένα η ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ελλάδα – Κύπρος: Το νέο δίπολο κεφαλαιαγοράς - Τι θα σημαίνει για εισηγμένες και τράπεζες η ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνουν ήδη τον χρηματοοικονομικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Η αυξημένη αβεβαιότητα αναμένεται να οδηγήσει σημαντικά κεφάλαια να αναζητούν ασφαλέστερους προορισμούς, με την Ελλάδα και την Κύπρο να αναδεικνύονται ως φυσικές εναλλακτικές.
Παραδοσιακά κέντρα όπως το Ντουμπάι δυσκολεύονται να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως «ασφαλή λιμάνια», γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) αποτελεί καταλύτη για τη δημιουργία ενός ισχυρού δίπολου κεφαλαιαγοράς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Η απόφαση της κυπριακής Βουλής να προχωρήσει στην αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, μαζί με το Κεντρικό Αποθετήριο και το Μητρώο Αξιών, δημιουργεί το θεσμικό υπόβαθρο για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή έως το 2026. Δεν πρόκειται για μια απλή μεταβίβαση σε ιδιώτη, αλλά για μια δομική αλλαγή που στοχεύει στην ενσωμάτωση της κυπριακής αγοράς σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα.
