Η γυναίκα ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια

Υπάρχει η γυναίκα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της ανατροφής των παιδιών της και την επιθυμία της να παραμείνει παραγωγική. Υπάρχει η μητέρα που νιώθει ότι η αγορά εργασίας την προσπερνά, επειδή οι ανάγκες της οικογένειάς της δεν «χωρούν» στο αυστηρό οκτάωρο.Στη ΔΥΠΑ, η αποστολή μας δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή της ανεργίας, αλλά επεκτείνεται στην ενεργό παρέμβαση για την άρση των ανισοτήτων. Οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο μας, με το ποσοστό ανεργίας τους να παραμένει κατά 67% υψηλότερο από αυτό των ανδρών. Είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.Ωστόσο πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες με προσόντα, όνειρα και ανάγκες, που συχνά προσκρούουν σε τείχη στερεοτύπων ή στις αυξημένες απαιτήσεις της φροντίδας της οικογένειας.Για εμάς, η στήριξη της γυναικείας απασχόλησης δεν είναι μια θεωρητική διακήρυξη, αλλά μια στρατηγική προτεραιότητα. Με αυτό το σκεπτικό, «ανοίξαμε» πριν από λίγες ημέρες το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών», με συνολικό προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ.Εστιάζοντας στην άνεργη μητέρα και το δημογραφικόΑφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, θέσαμε στο επίκεντρο τη μητέρα ανήλικων τέκνων. Γνωρίζουμε καλά ότι η επιστροφή στην εργασία για μια μητέρα με παιδί έως 15 ετών είναι συχνά μια δύσκολη εξίσωση. Η πολιτεία οφείλει να δίνει λύσεις και όχι απλώς κίνητρα.Αναμφισβήτητα, το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας συνδέεται άρρηκτα με την ασφάλεια που νιώθει μια γυναίκα να συνδυάσει τη μητρότητα με την επαγγελματική εξέλιξη. Η ΔΥΠΑ δρά στοχευμένα, παρέχοντας αυξημένη επιχορήγηση που φτάνει το 80% του μισθολογικού κόστους (έως 1.004,80 ευρώ μηνιαίως) για μητέρες ανήλικων τέκνων και μακροχρόνια άνεργες. Στόχος μας είναι να δώσουμε στις γυναίκες αυτές το «κλειδί» για να ανοίξουν ξανά την πόρτα της αγοράς εργασίας με αξιοπρέπεια.Καινοτομία και ευελιξία: Η ισότιμη στήριξη της μερικής απασχόλησηςΜια σημαντική διαφοροποίηση αυτού του προγράμματος, είναι η ισότιμη επιδότηση της μερικής απασχόλησης. Δημιουργούμε 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, αναγνωρίζοντας ότι πολλές μητέρες δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν στην παρούσα φάση να εργαστούν οκτάωρο, λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων.Για πρώτη φορά, η μερική απασχόληση επιδοτείται με το ίδιο υψηλό ποσοστό (80% επί του κόστους, έως 680 ευρώ), διασφαλίζοντας ότι η επιχείρηση έχει το κίνητρο να προσλάβει και η εργαζόμενη την ευελιξία που χρειάζεται.Με το νέο αυτό πρόγραμμα, καλούμε τις επιχειρήσεις να εμπιστευτούν το γυναικείο εργατικό δυναμικό και τις γυναίκες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.Η αγορά εργασίας έχει ανάγκη τις γυναίκες αυτές – και η Πολιτεία είναι εδώ για να στηρίξει έμπρακτα αυτή την επιστροφή.