Αρης: Γκολ με το σταγονόμετρο, δοκάρια, χαμένα πέναλτι και αποβολές

Ο Λεβαδειακός θα είναι σίγουρα 5ος οπότε υπάρχουν άλλες πέντε ομάδες που διεκδικούν τρεις θέσεις.Λέω πέντε ομάδες, ενώ πιο πάνω ανέφερα τέσσερις, γιατί μαθηματικές ελπίδες για να μπει στο 5-8 έχει και η Κηφισιά (27 β.) όμως η περίπτωση της δεν επηρεάζει τον Αρη καθώς οι «κιτρινόμαυροι» υπερτερούν σε περίπτωση μεταξύ τους ισοβαθμίας στην 8η θέση.Ο Αρης μένει εκτός πλέι οφ εφόσον επιβεβαιωθεί μόνο ένα από αυτά τα 27 σενάρια: να ηττηθεί από τον ΟΦΗ και ταυτοχρόνως ο Βόλος ΝΠΣ να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος να βγάλει διπλό στην έδρα του Λεβαδειακού.Στο ποδόσφαιρο είναι αφελές να προδικάζεις αποτελέσματα αγώνων -πιθανότατα θα εκτεθείς - αλλά εφόσον ο Αρης ευνοείται στις 16/17 περιπτώσεις θεωρώ πως δύσκολα θα μείνει εκτός πλέι οφ.Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μειώσει τη διαφορά του από τον Λεβαδειακό.Υπενθυμίζω πως στο 5-8 οι βαθμοί διαιρούνται διά του δύο οπότε η μίνιμουμ διαφορά του από την 5η θέση μπορεί να κυμανθεί από τρεις έως έξι βαθμούς.Ωστόσο με τον φετινό Αρη -μια ομάδα που ακόμη και τώρα, κι ενώ έχουμε φτάσει στα τέλη Μάρτη, δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα και μετρά μόλις έξι νίκες σε 25 αγωνιστικές- η οποιαδήποτε αισιόδοξη πρόβλεψη είναι απαγορευτική.Ακόμα κι αν εξελιχθούν ιδανικά για αυτόν τα αποτελέσματα στους αγώνες της Κυριακής - δηλ. κερδίσει τον ΟΦΗ και ηττηθεί ο Λεβαδειακός από τον Ατρόμητο- και καταφέρει να μπει στα πλέι οφ από το -3, πάλι μου φαίνεται δύσκολο να μπορέσει να κάνει την προσπέραση.Διαφορά άνω των τεσσάρων βαθμών μου φαντάζει πρακτικά ακατόρθωτο να καλυφθεί από μια ομάδα που σκοράρει με το σταγονόμετρο.O Αρης στα επτά τελευταία παιχνίδια έχει πετύχει μόλις τέσσερα γκολ: στο Αγρίνιο με κεφαλιά του Φαμπιάνο κι ενώ ο Παναιτωλικός έπαιζε με παίκτη λιγότερο από νωρίς λόγω αποβολής, στο Βόλο με το αυτογκόλ του Κάργα, κόντρα στην Κηφισιά με ατομική ενέργεια του Γκαρέ και στη Λεωφόρο με σουτ του Ράτσιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή.Ταυτόχρονα, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του με Κηφισιά, Παναθηναϊκό, Ατρόμητο και Πανσερραϊκό, οι παίκτες του σημάδεψαν τα δοκάρια και αστόχησαν σε δύο εκτελέσεις πέναλτι.Πέραν της επιθετικής δυστοκίας υπάρχει και ο παράγοντας αποβολές: στις δύο τελευταίες του αναμετρήσεις δέχτηκαν απευθείας κόκκινες κάρτες ο Γκαρέ και ο Τεχέρο.