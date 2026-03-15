Ο Αθανασιάδης ξόρκισε τους δαίμονες, ο Αρης όχι

Ηταν μια ισοπαλία που είχε κάνει σημαντική βαθμολογική ζημιά στην τότε ομάδα του και ο ίδιος είχε γίνει ο «αποδιοπομπαίος τράγος».Προφανώς αποτέλεσε το εύκολο θύμα για να κρύψουν κάποιοι άλλοι τις δικές τους ευθηνές.Χθες ο ίδιος κατάφερε να ξορκίσει τους δαίμονές του στο γήπεδο των Σερρών καθώς με πέντε, απίθανες επεμβάσεις κράτησε το μηδέν στην άμυνα του Αρη.Ωστόσο η επίθεση δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, για ένα ακόμη παιχνίδι, οπότε οι «κιτρινόμαυροι» κατέγραψαν την 12 ισοπαλία τους μετά από 25 αγωνιστικές, κατέχοντας την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα.Και πλέον η συμμετοχή του στο 5-8 των πλέι οφ θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.Ηταν ένα τυπικό παιχνίδι της φετινής σεζόν: o Αρης ήταν μέτριος στο πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα, τον ευνόησε το γεγονός πως αντίπαλος του έδωσε την κατοχή, έχασε τρεις ευκαιρίες με Ράτσιτς, Ντουντού και Αλφαρέλα, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.Στην επανάληψη ο Πανσερραϊκός κατάλαβε πως μπορεί να παίξει πιο επιθετικά, ανέβασε τις γραμμές του, κέρδισε την αποβολή του Τεχέρο στο 59o λεπτό κι έκανε 5 on target ευκαιρίες, που τις εξουδετέρωσε όλες ο Αθανασιάδης.Ο Αρης, παρά το γεγονός πως ήταν κακός σε ολόκληρη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, κατάφερε να κάνει δυο μεγάλες φάσεις, αρχικά με τον Χόνγλκα, όπου του είπε «στοπ» ο Τιναλίνι, και στη συνέχεια με φοβερό σουτ του Γιαννιώτα, έξω από τη μεγάλη περιοχή, με την μπάλα, αυτή τη φορά, να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι.Οι δυο τερματοφύλακες ήταν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης καθώς ο μεν Αθανασιάδης με πέντε επεμβάσεις απέτρεψε 1,10 xGoals, ο δε Τιναλίνι με δύο αποκρούσεις γλίτωσε 0,91 xGoals για τον Πανσερραϊκό.Οι γηπεδούχοι ήταν πιο επικίνδυνοι στις τελικές προσπάθειες που έκαναν όπως καταγράφεται εμφανώς αυτό και στο σύνολο των xGoals που ήταν 2,00 vs 0,50 υπέρ τους.Ο Αρης την τελευταία αγωνιστική της regular season υποδέχεται τον ΟΦΗ και εφόσον δεν ηττηθεί θα εξασφαλίσει το 5-8 στα πλέι οφ.Εάν χάσει από τον ΟΦΗ μένει εκτός σε περίπτωση που τόσο ο Ατρόμητος (υποδέχεται σήμερά την ΑΕΚ και τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός με τον αδιάφορο βαθμολογικά Λεβαδειακό), όσο και ο Βόλος (σήμερα παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ) κάνουν από μία νίκη μέχρι το φινάλε.