Αρης: Αρνητικές πρωτιές στα xGoals και στα πέναλτι υπέρ

Εννιά βαθμούς έχει να διεκδικήσει ο Αρης μέχρι το φινάλε της regular season: θα παίξει στο «Βικελίδης» με Ατρόμητο και ΟΦΗ και στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό





Τις πέντε τελευταίες σεζόν, ξεκινώντας το μέτρημα από την περσινή, ο 8ος του βαθμολογικού πίνακα συγκέντρωσε τους εξής βαθμούς: 35, 28, 29, 35 και 31.







Επειδή υπάρχουν αρκετές αναμετρήσεις στις οποίες παίζουν μεταξύ τους οι τέσσερις ομάδες υπολογίζω πως όποιος πιάσει τους 31 βαθμούς θα είναι πρακτικά απίθανο να μείνει εκτός οκτάδας.



Ο Ατρόμητος, πέραν του Αρη, θα αντιμετωπίσει ΑΕΚ (εντός) και Λεβαδειακό (εκτός).







Και ο Βόλος θα παίξει με ΟΦΗ (εντός), Κηφισιά (εκτός) και ΠΑΟΚ (εντός).



Προφανώς το ζητούμενο για τους «κιτρινόμαυρους» δεν είναι απλώς να μπουν στο συγκεκριμένο γκρουπάκι των play of αλλά να μειώσουν τη βαθμολογική τους διαφορά από τον Λεβαδειακό.



Αισιοδοξώ πως η τελική διαφορά του Αρη με τον Λεβαδειακό θα είναι στους 5-6 βαθμούς οπότε στα play of, με τον κανονισμό της διαίρεσης των βαθμών διά δύο, η μεταξύ τους διαφορά να είναι 2 με 3 βαθμούς.



Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να επιστρέψει – επειγόντος- στις νίκες αρχής γενομένης στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο το Σάββατο.



Τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, στο «μήνα του μέλιτος» με τον Μανόλο Χιμένεθ, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν τρεις νίκες, ωστόσο στις υπόλοιπες 19 αγωνιστικές έκαναν -μόλις- άλλες τρεις.



Απολογισμός… απελπισία.



Εξακολουθώ να πιστεύω πως η αξία του ρόστερ δεν αντικατοπτρίζεται σε αυτή τη συγκομιδή.



Προφανώς έπαιξαν σημαντικό ρόλο και οι απουσίες που προέκυψαν στην επιθετική γραμμή σε ολόκληρη τη διάρκεια της σεζόν.



Τουλάχιστον στο φινάλε της, και σε συνδυασμό με τις προσθήκες του Ιανουαρίου, ο Γρηγορίου θα έχει να διαχειριστεί τέσσερις πολύ καλούς επιθετικούς, με διαφορετικά χαρακτηριστικά: τους Μορόν, Καντεβέρε, Αλφαρέλα και Κουαμέ.



Το επιθετικό πρόβλημα του Αρη απεικονίζεται στην εξειδικευμένη βαθμολογία της διαφοράς των τερμάτων που έχει σημειώσει εν συγκρίσει με τα xGoals του δηλ. των αριθμό τερμάτων που θα «έπρεπε» να είχε πετύχει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε.



Οσο μεγαλύτερο είναι το «μείον» σε αυτή τη διαφορά τόσο μεγαλύτερη αναποτελεσματικότητα υπάρχει στην επίθεση.



Ο Αρης είναι πρώτος σε αυτή την… αρνητική βαθμολογία με -0,51 πόντους και ακολουθούν η ΑΕΛ (-0,32), ο Ολυμπιακός (-0,27) και η Κηφισιά (-0,24).



Οσο αφορά τις ομάδες με θετικό πρόσημο, εκεί προπορεύονται ο Λεβαδειακός (+0,76), ο ΠΑΟΚ (+0,38) και ο ΟΦΗ (+0,38).



O Αρης είναι πρωτοπόρος και σε μια ακόμη… αρνητική κατηγορία στατιστικής: στα πέναλτι υπέρ!



Εχουν καταλογιστεί υπέρ του τα λιγότερα πέναλτι από κάθε άλλη ομάδα της Super League, μόλις ένα!



Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το πρωτάθλημα..

05.03.2026, 19:32