Που πατάει ο Αρης για να πάρει θετικό αποτέλεσμα από τον Παναθηναϊκό

Κλείσιμο

Στα δύο παιχνίδια με την Πλζεν και στο ματς με τον ΟΦΗ στο «Παγκρήτιο» οι «πράσινοι» έπαιξαν με συγκεκριμένο πλάνο, πήραν τα αποτελέσματα που ήθελαν κι έφτιαξαν το κλίμα στο εσωτερικό τους.Από τα «φύγε Μπενίτεθ», που διαβάζαμε στα social από τους φίλους της ομάδας, φτάσαμε -σε διάστημα λίγων ημερών- στο «Panathinaikos ο πρέσβης».Πού, λοιπόν, μπορεί να πατήσει ο Αρης για να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα την Κυριακή στη «Λεωφόρο»;Α) Στην αλλαγή προπονητή:Οι αλλαγές προπονητών στο ποδόσφαιρο είθισται να αλλάζουν το κλίμα στις ομάδες και ταυτοχρόνως να έχουν θετικές συνέπειες όσο αφορά τα αποτελέσματα – τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Στον Αρη για παράδειγμα τόσο ο Μαρίνος Ουζουνίδης όσο και ο Μανόλο Χιμένεθ είχαν κάνει νικηφόρο ντεμπούτο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής με το λιγότερο άγχος ever που θα καθίσει στον πάγκο του Αρη καθώς γνωρίζει πως, ό,τι και να γίνει, στο τέλος της σεζόν θα ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την ΠΑΕ. Εχω την εικόνα πως τακτικά είναι πάντα διαβασμένος. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε στο παρελθόν όσες φορές αντιμετώπισε τον Αρη ως αντίπαλος.Β) Στις πολλές επιλογές που υπάρχουν στην επίθεση:Μπορεί σε άλλες θέσεις να υπάρχουν χτυπητές ελλείψεις ωστόσο στην επίθεση, μετά τις μεταγραφές που έγιναν τον Γενάρη και την αποθεραπεία των τραυματιών, υπάρχει πληθώρα ποιοτικών επιλογών. Στο παιχνίδι με την Κηφισιά ο Γκαρέ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ και ταυτόχρονα κατέγραψε 4/5 επιτυχημένες ντρίπλες και 12/13 επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Αγωνίστηκε κυρίως σαν δεξιός winger αλλά προσωπικά πιστεύω πως η θέση του είναι στον άξονα. Λόγω της απουσίας του Γένσεν δεν αποκλείεται να τον δούμε την Κυριακή να αγωνίζεται στη θέση «10». Ο Καντεβέρε δεν σκόραρε αλλά έκανε 9 τελικές προσπάθειες (οι τρεις οn target) με επίδοση 1,10 στα xGoals. Ο Δώνης δεν εντυπωσίασε αλλά είχε 4/5 επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο. Ο Αλφαρέλα, που σημάδεψε το δοκάρι, σε 20 λεπτά συμμετοχής έκανε 4 τελικές (οι τρεις εντός περιοχής). Κέρδισε κι ένα πέναλτι το οποίο «έπνιξαν» οι Τσακαλίδης και Σιδηρόπουλος. Ο Κουαμέ, που ψάχνει τα πατήματά του, έβγαλε πάσα «πάρε βάλε» στον Τεχέρο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και ο Μπουσαΐντ έκανε δυο καλές σέντρες στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε. Για μεθαύριο, μάλιστα, θα υπάρχουν άλλες δύο επιλογές, ο Πέρεθ που εξέτισε ποινή και ο Μορόν που αποθεραπεύτηκε.Γ) Στην κόπωση του Παναθηναϊκού:Ο Παναθηναϊκός είναι τρισευτυχισμένος που απέκλεισε την Πλζεν ωστόσο ξόδεψε πολλές δυνάμεις αγωνιζόμενος για 120 λεπτά και παίζοντας με παίκτη λιγότερο στο τέλος της παράτασης. Ο Τεττέη (πραγματικό «θωρηκτό», διέλυσε την τσέχικη άμυνα και στα δύο παιχνίδια) βγήκε καταπονημένος στο 115ο λεπτό. Εάν προφυλαχτεί στο παιχνίδι της Κυριακής θα είναι μια ευτυχής εξέλιξη για τον Αρη.Και κάτι τελευταίο: για τους «κιτρινόμαυρους» το ματς με τον Παναθηναϊκό, πιθανότατα, θα αποτελέσει την τελευταία τους ευκαιρία να κερδίσουν φέτος κάποιον από τους υπόλοιπους του big 5.Εάν δεν τα καταφέρουν αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά από τη στιγμή που επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία.