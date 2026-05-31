Βόλος: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκόρπισε τον τρόμο

Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μπήκε φορτηγό στο δρόμο Βόλου - Νεοχωρίου, προκαλώντας τρόμο σε διερχόμενους οδηγούς.Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 30 Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Βλασίου.Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το φορτηγό πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, στροφή και περιορισμένη ορατότητα.Ο οδηγός που κατέγραψε το περιστατικό υποστηρίζει ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν οχήματα μπροστά και δίπλα του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης σε περίπτωση σύγκρουσης.Δείτε βίντεοΠηγή:Gegonota.news