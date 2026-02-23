Αρης: Μια τελευταία ζαριά, η αλλαγή Χιμένεθ, μήπως σωθεί η χρονιά

Τι στόχο μπορεί να πετύχει μια ομάδα έχοντας εντός έδρας απολογισμό δύο νίκες, οκτώ ισοπαλίες και μία ήττα;





Αυτό θα προσπαθήσει να αποφύγει ο Αρης ρίχνοντας μια τελευταία ζαριά και προχωρώντας σε αλλαγή προπονητή.







Σήμερα θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Ρουμπέν Ρέγες θα ψάξουν να βρουν τον διάδοχο του Ανδαλουσιάνου τεχνικού.



Θεωρώ πως κατά πάσα πιθανότατα θα πρόκειται για κάποιον προπονητή που είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας – ίσως Ελληνας.







Βάσει λογική νομίζω πως αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.



Φυσικά η σχέση «Αρης και προπονητές» είναι εντελώς αψυχολόγητη οπότε καμία εξέλιξη δεν θα προκαλέσει έκπληξη.



Ο Αρης χθες ήταν βελτιωμένος, συγκριτικά με το… τίποτα που είχε παρουσιάσει στο Πανθεσσαλικό, κόντρα στο Βόλο ΝΠΣ την περασμένη αγωνιστική αλλά προφανώς αυτό δεν ήταν αρκετό.



Ο Ισπανός τεχνικός άλλαξε σύστημα, κατεβάζοντας ενδεκάδα με δύο επιθετικούς, τον Κουαμέ και τον Καντεβέρε, στην πορεία του αγώνα έβαλε όλους τους διαθέσιμους επιθετικογενείς παίκτες του υπήρχαν στον πάγκο, ωστόσο ήταν εμφανές πως δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης όλων αυτών των φορ.



Παραδείγματος χάριν έγιναν 37 σέντρες αλλά μόνο οι εννιά εξ αυτών ήταν εύστοχες.



Ο Χιμένεθ δεν είναι ο βασικός υπεύθυνος για το κακό αγωνιστικό πρόσωπο του φετινού Αρη αλλά κι αυτός, από τη δική του πλευρά, δεν έκανε πολλά πράγματα για να το βελτιώσει.



Την πορεία του στον Αρη την είχαν προβλέψει, με μαθηματική ακρίβεια, σχεδόν όλοι η ρεπόρτερ της ΑΕΚ όταν είχαν κληθεί να σχολιάσουν την πρόσληψή του τον περασμένο Σεπτέμβρη: τον πρώτο μήνα θα πάρει αποτελέσματα, θα φανεί μια βελτίωση αλλά στη συνέχεια θα έρθει η κατάρρευση.



Αυτό ακριβώς έγινε.



Ηταν, εξ αρχής, μια επιλογή με περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας.



Το πρόβλημα στον Αρη είναι πως κάθε προηγούμενος προπονητής φαίνεται καλύτερος -χωρίς να έχει καταφέρει κάτι σπουδαίο- από τον επόμενο: o Μάντζιος του Ουζουνίδη και ο Ουζουνίδης του Χιμένεθ.



Με κάποιο τρόπο αυτό το μοτίβο θα πρέπει να αλλάξει.



Η απόλυση Χιμένεθ, σχεδόν, επισκίασε τη μνημειώδη ανεπάρκεια (sic) που έδειξε -και- χθες ο Τάσος Σιδηρόπουλος που ήταν στο VAR: Και οι δύο παρεμβάσεις του, στο χέρι του Κονατέ που πήρε πίσω το πέναλτι που υπέδειξε ο Τσακαλίδης και στο μαρκάρισμα στον Τεχέρο, όπου ακυρώνει το γκολ της Κηφισιάς, είναι υπερβολικές.



Ωστόσο το μεγαλύτερο λάθος του ήταν πως δεν κάλεσε τον Τσακαλίδη για να του δείξει το πέναλτι που έκανε ο Σόουζα, σε κεφαλιά του Αλφαρέλα, χρησιμοποιώντας το χέρι του για να μεγαλώσει τον όγκο του σώματός του.



Όπως πάντα ο Αρης πληρώνει τα δικά του λάθη αλλά και τα λάθη των… γύρω-γύρω.

