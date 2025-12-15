Αρης: Δεν έλυσε τα προβλήματά του αλλά πήρε ψυχολογία
Φώτης Πλιάκος
Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω το αποψινό blog με την… στεγαστική διάσταση του ντέρμπι Αρης-Ολυμπιακός: χάθηκαν, για μια ακόμη φορά, «σπίτια»
Χάθηκαν «σπίτια» από όσους, όπως διαλαλούσαν τις προηγούμενες ημέρες στα social media και όχι μόνο, πόνταραν το «βιός» τους στο διπλό του Ολυμπιακού, το οποίο θεωρούσαν… σιγουράκι.
Το τελικό 0-0 τους εξέθεσε - για μια ακόμη φορά.
Αφήνοντας στην άκρη τους πάσης φύσεως εξυπνάκηδες, και πιάνοντας τη σοβαρή διάσταση του αγώνα, ο βαθμός της ισοπαλίας δεν προσδίδει κάτι σπουδαίο στη βαθμολογική συγκομιδή των «κιτρινόμαυρων», αφού παραμένουν μακριά από την 4η θέση.
Ωστόσο σε επίπεδο ψυχολογίας και εφόσον ακολουθήσει ορθολογική διαχείριση του, το σημερινό αποτέλεσμα μπορεί να έχει θετικές συνέπειες για τον Μανόλο Χιμένεθ και τους παίκτες του.
Κατά τα άλλα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει και οι δύο ομάδες.
Ο Αρης μπορεί να μην κατέγραψε on target τελική προσπάθεια ωστόσο η επίδοση του στα xGoals (1,02) μαρτυράει πως έκανε ποιοτικές επιθετικές ενέργειες.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει 5 τελικές στο στόχο γράφοντας επίδοση 1,27 στα xGoals.
Στο πρώτο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι», χωρίς να θέλξουν με την απόδοσή τους, ήταν πιο επικίνδυνοι.
Ο Αρης μπήκε πιο δυνατά στην επανάληψη χάνοντας στο ξεκίνημά της μεγάλη ευκαιρία με τον Γένσεν.
Η αποβολή του Ντάνι Γκαρθία στο 51ο λεπτό φάνηκε να του δίνει μομέντουμ ωστόσο μετά από δέκα, μόλις, λεπτά η κόκκινη κάρτα στον Φαντιγκά επανάφερε την αριθμητική ισορροπία.
Ο Ολυμπιακός βάζοντας στο παιχνίδι από τον πάγκο παίκτες με ποιότητα όπως ο Τσικίνιο, ο Ποντένσε, ο Εσε, ο Γιάρεμτσουκ και ο Ορτέγκα, έκλεισε τους «κιτρινόμαυρους» στα καρέ τους για τουλάχιστον 15-20 λεπτά, σπαταλώντας τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη.
Ωστόσο στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι με τρεις στημένες φάσεις -ένα φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δύο κόρνερ- θα μπορούσαν να κλέψουν αυτοί το τρίποντο.
O Αρης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έφερε ισοπαλίες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τη Super League και με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο.
Προφανώς δεν είναι ο ιδανικότερος απολογισμός ωστόσο, με δεδομένη την κακή πορεία που πραγματοποιεί φέτος, τα εντός έδρας ντέρμπι δεν αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του.
«Το τι συμβαίνει στα άλλα ματς και γιατί οι παίκτες χαλαρώνουν με τους άλλους αντιπάλους, είναι άγνωστο. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Συμβαίνει γενικά» είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς.
Με το αποψινό αποτέλεσμα ο Αρης δεν έλυσε τα αγωνιστικά του προβλήματα αλλά πήρε μια μικρή, ψυχολογική τόνωση ενόψει της συνέχειας που εξακολουθεί να είναι δύσκολη.
Με το αποψινό αποτέλεσμα ο Αρης δεν έλυσε τα αγωνιστικά του προβλήματα αλλά πήρε μια μικρή, ψυχολογική τόνωση ενόψει της συνέχειας που εξακολουθεί να είναι δύσκολη.
