Απέβαλε στη 10η εβδομάδα η σύζυγος του Γιάννη Καλλιάνου: «Κλαίει συνεχώς εδώ και 10 ημέρες, προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή»
Την αποκάλυψη ότι η σύζυγός του, Χάρις, απέβαλε στην 10η εβδομάδα της κύησής της έκανε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως είπε στο podcast Ranti twins, «δυστυχώς πριν από λίγες εβδομάδες η σύζυγός μου απέβαλε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Είναι πολύ στεναχωρημένη για όλο αυτό, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Εγώ προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν τελείωσε εδώ η ζωή και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας γιατί μας το ζητάει ο Γιώργος (σ.σ. το πρώτο παιδί της οικογένειας)».

«Μας έλεγε "μαμά θα μου κάνετε ένα αδελφάκι;". Όταν έμεινε έγκυος η σύζυγός μου είχε ένα πρόγραμμα που έδειχνε πώς μεγαλώνει το παιδί. Εγώ στεναχωρήθηκαν εξίσου για το πώς θα λέγαμε στο παιδί που περίμενε μπέμπα. Είπαμε ότι ο Θεούλης, το φασολάκι ήταν λίγο αρρωστούλι, το έκανε αγγελάκι» συνέχισε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Μιλώντας για την κατάσταση που είναι η σύζυγός του μετέφερε «λέει "δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι που χάσαμε το παιδί μας". Ήταν η 10η εβδομάδα, ακούγαμε την καρδιά του. Μου έχει μείνει στα αυτιά μου ο ήχος αυτός».



Μιλώντας σήμερα στο MEGA ο κ. Καλλιάνος είπε «το θέμα είναι να δώσω δύναμη στη σύζυγο γιατί η ζωή προχωράει. Το έχει πάρει πάρα πολύ βαριά, λογικό είναι. Ίσως να μην μπορώ να την καταλάβω στο 100%, έκλαψα και στεναχωρήθηκα».

«Ήταν 2,5 μηνών έγκυος, το παιδί πήγαινε καλά, ο σάκος ήταν μια χαρά, είχαμε κλείσει και την αυχενική, μια φυσιολογική κύηση. Ένα βράδυ μου είπε "Γιάννη είδα λίγο αίμα". Πήρα τον γυναικολόγο και μου είπε δεν είναι κάτι να σας ανησυχήσει και ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτι που θα ξεπεραστεί. Πήγαμε την επόμενη ημέρα στις 9 το πρωί και είχε σταματήσει η καρδιά του παιδιού τελείως. Δεν μπορεί να μας το εξηγήσει κανείς» περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές για την οικογένειά του ο Γιάννης Καλλιάνος.

Μιλώντας ξανά για τη γυναίκα του είπε «όσο περνάει ο καιρός και απομακρύνομαι σκέφτομαι ότι είναι ένας άνθρωπος στην κοιλιά της, νιώθει ότι έχασε το παιδί της. Της λέω έχουμε το παιδάκι μας, θα ξαναπροσπαθήσουμε είσαι 39 ετών, είσαι υγιέστατη, όμως κλαίει όλη μέρα εδώ και 10 ημέρες. Δεν μπορώ να βοηθήσω γιατί ό,τι και αν πω μου λέει "όμως εγώ το παιδάκι μου το πήρα σε ένα
κομμάτι πανί, δεν το πήρα μαζί μου. Δεν με γλυκαίνεις με αυτά που μου λες". Θέλει χρόνο».

