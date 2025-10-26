Εγκλωβισμένος στην ίδια λούπα ο Αρης

Κλείσιμο

Ενας φαύλος κύκλος, άνευ ουσίας, που έχει κουράσει τους οπαδούς του.Στη Λειβαδιά ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε ακατανόητη διαχείριση, κανένας παίκτης των «κιτρινόμαυρων» δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρα διακριθέντας, ωστόσο η απώλεια των τριών βαθμών της νίκης ήταν αποτέλεσμα ενός ανύπαρκτου φάουλ που «είδε» ο διαιτητής, Τσακαλίδης.Ο Χιμένεθ, «εξαιτίας των απουσιών» όπως ο ίδιος είπε, δοκίμασε ένα 3-5-2 που δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ρόστερ του, με τρεις στόπερ ίδιας κοπής, με τον χαφ Γένσεν να παίζει όλη την δεξιά πλευρά, χωρίς δεκάρι και με τους Μορόν και Αλφαρέλα να περιφέρονται απομονωμένοι στην επίθεση.Εξαιτίας του ισχυρού ανέμου, που στο πρώτο ημίχρονο ήταν εναντίον του Αρη, στην αναμέτρηση παίχτηκε κάτι… σαν ποδόσφαιρο καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων με το ζόρι μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου.Εξαρχής φάνηκε πως ο πιθανότερος τρόπος για να επιτευχθεί γκολ θα ήταν οι στημένες φάσεις -κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε άμεσα.Ο Αρης είχε την τύχη να προηγηθεί μόλις στο 10ο λεπτό: από εκτέλεση φάουλ του Μόντσου και κεφαλιά του Ρόουζ εντός περιοχής, ο Λιάγκας αντί να διώξει την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα του Λοντίγκιν.Ωστόσο οι παίκτες του Χιμένεθ δεν μπόρεσαν να κεφαλοποιήσουν αυτό το προβάδισμα στο σκορ δείχνοντας αδύναμοι να παράξουν ποδόσφαιρο πιο πολύ εξαιτίας της νέας διάταξης και λιγότερο λόγω του δυνατού αέρα.Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αρης φάνηκε να έχει ως βασική του προτεραιότητα την διατήρηση του 0-1 και όχι την επέκταση του υπέρ του σκορ.Αυτή τη λάθος νοοτροπία του την πλήρωσε εξαιτίας του Τσακαλίδη ο οποίος ανακάλυψε φάουλ του Γαλανόπουλου στον Μπάλτσι, σε μια φάση στην οποία εάν κάποιος έκανε φάουλ αυτός ήταν ο παίκτης του Λεβαδειακού.Από την εκτέλεση του Βήχου ο Πεντρόσο ακάλυπτος, καθώς ο Ρόουζ είχε χάσει το μαρκάρισμα του, πήρε την κεφαλιά διαμορφώνοντα τελικό 1-1.Ο Αρης βελτιώθηκε αισθητά όταν ο Χιμένεθ αποφάσισε να τον επαναφέρει στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις με την είσοδο των Γιαννιώτα και Δώνη και την μετατροπή του 3-5-2 σε 4-3-3.Ωστόσο ακόμα κι όταν προέβη σε αυτή την αυτονόητη κίνηση, ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός προκάλεσε απορίες με την επιλογή του να βγάλει τον Σούντμπεργκ (μάλλον ήταν ο κορυφαίος του Αρη όσο έπαιξε) αντί του Ρόουζ που και είχε κάρτα και είχε κάνει το λάθος στο γκολ.