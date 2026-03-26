Citi: Τρία σενάρια για τις τιμές του πετρελαίου, τι συμβαίνει με τις τιμές του χρυσού
Η Citi προειδοποιεί ότι το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται άμεσα σε πληθωριστικές πιέσεις και λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
Σε καθεστώς πλήρους ανατροπής εισέρχεται η αγορά εμπορευμάτων, με την Citi να προειδοποιεί ότι το ενεργειακό σοκ από τη Μέση Ανατολή δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως και ενδέχεται να εξελιχθεί σε κρίση τύπου δεκαετίας του 1970, με άμεσες επιπτώσεις σε πληθωρισμό, ανάπτυξη και επενδυτικές ροές. Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ξεκάθαρα ότι το πετρέλαιο αναδεικνύεται στον βασικό οδηγό της αγοράς, ενώ ο χρυσός, παρά την πρόσφατη διόρθωση, επανέρχεται στο επίκεντρο ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο αλλά με διαφορετική χρονική λογική.
Η Citi τοποθετεί στο επίκεντρο τη διαταραχή στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπου καταγράφεται απώλεια έως και 11-16 εκατ. βαρελιών ημερησίως, δηλαδή ένα σοκ μεγαλύτερο αναλογικά από τα ιστορικά ενεργειακά επεισόδια του παρελθόντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές διαμορφώνουν τρία βασικά σενάρια:
Βασικό σενάριο: Brent προς τα 120 δολάρια/βαρέλι στο άμεσο διάστημα
Ανοδικό σενάριο: κίνηση έως 150 δολάρια
Ακραίο σενάριο: με παρατεταμένη κρίση, τιμές έως και 180-200 δολάρια “all-in”
Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η αγορά δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στην τιμή του crude. Η Citi επισημαίνει ότι το πραγματικό κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και τα προϊόντα διύλισης έχει ήδη εκτιναχθεί, με το συνολικό ενεργειακό βάρος να προσεγγίζει τα 4,6 τρισ. δολάρια ετησίως, δηλαδή πάνω από 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι η επίπτωση στην οικονομία είναι ήδη συγκρίσιμη με μεγάλα ιστορικά σοκ, πριν ακόμη κορυφωθούν οι τιμές.
Η Citi προειδοποιεί ότι το ενεργειακό σοκ μεταφράζεται άμεσα σε πληθωριστικές πιέσεις, καθώς επηρεάζει:
•το κόστος μεταφοράς
•την παραγωγή βιομηχανίας
•τις τιμές καυσίμων και ενέργειας
Aν η κρίση παραταθεί πέραν των 4-6 εβδομάδων, το σενάριο μετατοπίζεται προς ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού, με χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό.
Η πτώση στο χρυσό τώρα αποτελεί ευκαιρίαΠαρά την ένταση του γεωπολιτικού κινδύνου, ο χρυσός δεν αντέδρασε όπως θα περίμενε κανείς. Αντιθέτως, κατέγραψε πτώση περίπου 15%, υποχωρώντας κάτω από τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά.
